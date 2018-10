Zaradi imena mu je carinik strgal potni list

Če ti je ime Peter Pan, Rock Finale, Ray Ban in Drago Zdravje ali Kaj Jež, se ti lahko kaj hitro zgodi, da pride do nenavadnih situacij. Petru Panu je na primer carinik na meji strgal potni list, Rocku Finale na pošti ne verjamejo, da to ni ime podjetja, in Kaju Ježu se kdaj zgodi, da mu ljudje, potem ko se predstavi, začnejo razlagati, kaj imajo najraje na mizi.

Nenavadno ime ima lahko tudi svoje prednosti, še posebej, če si umetnik, saj le malokdo ve, da je ime Klemen Klemen v resnici njegovo pravo ime, za katerega je odgovorna teta Pepca.