Zaradi inverzije na 1200 metrih kar 14 stopinj Celzija

V november smo vstopili z nadpovprečno toplim vremenom. Za ta čas najbolj neobičajne razmere so v višjih legah, kjer so zelo visoke tako dnevne kot tudi nočne temperature. Ob peti uri zjutraj je bilo najtopleje na Kumu, kjer je bilo kar 14 stopinj Celzija, le dve stopinji manj sta bili izmerjeni na Krvavcu, Rogli in Uršlji gori. Po nižinah je bilo ob istem času občutno hladneje, v večjem delu države so se temperature gibale med 3 in 9 stopinjami Celzija. Temperaturni obrat marsikje spremlja megla, ki pa se bo čez dan večinoma razkrojila.

icon-expand Največja temperaturna odstopanja od dolgoletnega povprečja v zadnjih dneh beležimo v hribih. FOTO: Hana Ozebek

Letošnji začetek novembra je vremensko zelo umirjen, v preteklosti pa smo v ta mesec pogosto vstopili z obilnimi padavinami, tudi poplavami. Ravno v teh dneh mineva 30 let od velikih poplav, ki so prizadele večji del Slovenije. Ponekod je namreč v le dveh dneh padlo več kot 200 litrov dežja na kvadratni meter. Najhuje je bilo v Spodnji in Zgornji Savinjski dolini, kjer je vodna ujma poleg velike gmotne škode žal zahtevala tudi dve življenji. Za precej bolj prijazno vreme na začetku letošnjega novembra skrbi anticiklon, ki se prek severne Afrike in Sredozemlja razteza vse do severa Evrope. Povsem poletno se je november začel na Iberskem polotoku. V španski Cordobi se je včeraj ogrelo celo do 29 stopinj Celzija, prav veliko manj pa ni bilo niti na jugu Francije in Italije ter v Grčiji.

icon-expand Zelo toplo je v teh dneh v večjem delu stare celine. Marsikje v severni in srednji Evropi popoldanske temperature presegajo dolgoletno povprečje za deset in več stopinj Celzija. FOTO: Wxcharts.com

Za ta čas zelo toplo je tudi pri nas. V hribih so visoke tako dnevne kot tudi nočne temperature, medtem ko se v nižjih legah ob dolgih in jasnih nočeh ustvari temperaturni obrat, o katerem govorimo, ko je po nižinah hladneje kot v višinah. Najvišje temperature danes zjutraj beležimo na nadmorski višini med 1000 in 1800 metrov. Po podatkih Arsa je bilo ob peti uri zjutraj najtopleje na Kumu, kjer je bilo kar 14 stopinj Celzija, le dve stopinji manj sta bili izmerjeni na Krvavcu, Rogli in Uršlji gori. Celo na Kredarici je bilo s šestimi stopinjami topleje kot v dva tisoč metrov nižjem Logatcu, kjer so bile le tri stopinje.

icon-expand Jutranje temperature po Sloveniji FOTO: Arso

Temperaturni obrat je posledica brezvetrja in jasne noči, ko se hladen zrak, ki je težji od toplejšega, začne stekati v doline in kotline. Ustvarijo se t. i. jezera hladnega zraka, ki jih marsikje spremlja megla ali nizka oblačnost. Zgornja meja meglenega pokrova je na nadmorski višini med 700 in 1000 metri nadmorske višine, megla se je pojavila tudi ob morju.

