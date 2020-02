Zaradi izbruha koronavirusa na mejnih prehodih kolone tovornih vozil

Kar šest ur so dopoldan tovornjakarji v koloni čakali za vstop na Hrvaško na mejnem prehodu Obrežje. Hrvati v strahu pred širjenjem korona virusa na mejnih prehodih izvajajo temeljit nadzor potnikov, a premier v odstopu Marjan Šarec v potezi sosedov ne vidi smisla.

Na Darsu zaradi elektronskega cestninjenja in vinjet s potniki v tranzitu nimajo več neposrednega stika. Tako so za morebitno okužbo, ki bi jo v Slovenijo prinesli tujci, med bolj izpostavljenimi zaposleni na avtocestnih počivališčih. V Petrolu so preventivna navodila zanje izdali že ob izbruhu gripe.

Zaposlenim so ves čas na voljo razkužila, delo s strankami opravljajo izza pulta z meter in pol varne razdalje. A ob dejstvu, da se virus lahko širi tudi zaradi dotikanja okuženih površin, obstaja nevarnost tudi za stranke. Točilno ročico si na avtocestnih črpalkah dnevno podaja na stotine rok z različnih koncev sveta.

Uporaba rokavic tako ni priporočljiva več zgolj zato, da si rok ne bi umazali z gorivom, ampak predvsem zato, da z ročice ne bi pobrali še kakšnega virusa. Na bencinskih servisih skrbijo tudi za redno čiščenje sanitarnih prostorov, dodatnih ukrepov zaradi koronavirusa niso sprejeli.

Sanitarni objekti se sicer nahajajo tudi na počivališčih brez bencinskih servisov. Potniki se zaenkrat okužbe na njih ne bojijo.