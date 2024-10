Zaradi izgube vrata zaprla edina igralnica v Posočju

Z oktobrom je vrata zaprla edina igralnica v Posočju, Hitova Aurora, ki je v bližini Kobarida zaposlovala 40 domačinov. Igralnica je delovala 20 let, po navedbah uprave pa naj bi že od leta 2008 prinašala izgubo, zato so se dokončno odločili za zaprtje. Nekateri domačini pa menijo drugače in opozarjajo, da bi lahko z več oglaševanja in pravimi prijemi poslovala več kot uspešno in da so v ozadju lobiji, ki bi radi prevzeli koncesijo.