Zaradi izjav o širitvi EU 28 intelektualcev Pahorja poziva k odstopu

Skupina 28 intelektualcev predsednika Pahorja poziva k odstopu. Razlog? Nedavne izjave na Blejskem strateškem forumu glede članstva Turčije in Ukrajine v Evropski uniji. Pahor je namreč dejal, da za omenjeni državi zagovarja poseben status, v primerjavi s polnopravnim članstvom za države Zahodnega Balkana.

Na Blejskem strateškem forumu, ki je potekal pretekli teden, je predsednik Borut Pahor, skupaj z estonsko predsednico Kersti Kaljulaid, sodeloval tudi v pogovoru o prihodnosti Evropske unije. Na vprašanje Alija Aslana, nemškega novinarja in televizijca, ki je vodil pogovor, o nadaljnji širitvi Evropske unije, pa je Pahor odgovoril, da bi sam potegnil ločnico med državami Zahodnega Balkana na eni ter Turčijo in Ukrajino na drugi strani: "Sam zagovarjam posebni status za Turčijo in Ukrajino in polnopravno članstvo, kar zadeva države Zahodnega Balkana."

Prav te besede so razburile 28 intelektualcev in intelektualk, ki so predsednika v pismu pozvali k odstopu. Da gre za "neprimerno, nerazumno, ksenofobno ter za Slovenijo objektivno politično in diplomatsko izjemno škodljivo izjavo, da Turčija in Ukrajina ne moreta računati na polnopravno članstvo v EU", so zapisali v pismu, ki so ga med drugim podpisali Slavko Splichal, Boris Vezjak, Svetlana Slapšak, Niko Toš, Maca Jogan, Vlado Miheljak in Rudi Rizman. Menijo, da Pahor s svojimi izjavami prispeva k vse manjši verodostojnosti slovenske zunanje politike, morda pa Slovenija tudi zaradi tovrstnih stališč ni dobila mesta komisarja za širitev v Evropski komisiji. Ob spoštovanju dogovorjenih pogojev si vstop v EU zasluži vsaka evropska država, ne nazadnje zaloputnjena vrata EU spodbujajo tudi vzpon avtoritarizma v državah, ki izgubljajo evropsko perspektivo, so zapisali podpisniki.

Pahor na pogovoru o prihodnosti EU, Blejski strateški forum FOTO: Bobo