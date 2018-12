Zaradi izkoriščanja deklet za prostitucijo osem obsojenih

Sodba je obtoženim očitala, da so izkoriščali najmanj deset deklet, večinoma Ukrajink, poročajo Primorske novice.

Sodnica na koprskem sodišču Meri Mikac je pomočnico Iryne Uršič Mario Fedotovo obsodila na leto in šest mesecev zapora, pomočnico Iryno Ahaponovo pa na dve leti zapora.

Katerina Uršič in Sara Berdon sta bili zaradi manjše vloge in drugih olajševalnih okoliščin obsojeni na pogojno kazen leto in pol zapora z dveletno preizkusno dobo. Andreju Pušniku pa je sodnica prisodila dve leti zapora s triletno preizkusno dobo. Pogojno zaporno kazen devet mesecev s preizkusno dobo leto in pol je prisodila tudi Rajku Fabjanu in Oleni Panasenko.

Uršičeva bo morala plačati tudi 8850 evrov denarne kazni in vrniti skoraj 81.000 evrov protipravne premoženjske koristi, kolikor naj bi zaslužila z nedovoljeno dejavnostjo. Kazensko je odgovorna tudi družba Euromega. Plačati bo morala 50.000 evrov denarne kazni, sodišče pa ji bo naložilo v plačilo še 9485 evrov zaradi dejavnosti v lokalu Lady Rouge.

Sodba še ni pravnomočna in pričakovati je, da se bodo obtoženi pritožili. Uršičeva je to napovedala že pred razglasitvijo sodbe.