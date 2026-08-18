Zaradi izliva fekalnih vod množičen pogin rib

Direktor Komunale Slovenska Bistrica Maksimilijan Tramšek je za lokalni spletni portal Bistričan pojasnil, da so zamašitev fekalne kanalizacije povzročili odpadki v kanalizacijskem omrežju.

"Ker je bilo dalj časa sušno, so se na varnostnih prelivih nabrali oblačila, plenice, higienski vložki, večji kosi papirja in drugi odpadki, ki so jih uporabniki odvrgli v kanalizacijo. Ti odpadki so povzročili zamašitev fekalnega kanala, zaradi česar se je fekalna voda začela pretakati v kanal meteorne vode in nato v potok," je povedal Tramšek.

Komunala je sprala cevi, napoveduje tudi nadaljnje ukrepe za ureditev stanja in v sodelovanju z ribiško družino vnovično naselitev rib v potok. Čakajo tudi na analizo vode Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.