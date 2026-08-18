Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Zaradi izliva fekalnih vod množičen pogin rib

Slovenska Bistrica, 18. 08. 2026 17.31 pred 20 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA M.S.
Pogin rib

Občani Slovenske Bistrice so v ponedeljek zjutraj v potoku Bistrica opazili množičen pogin rib. Ribiči so iz vode odstranili okoli 40 kilogramov mrtvih rib, ki so jih našli na odseku od vrtca do tamkajšnje tovarne olja. Po prvih podatkih je vzrok za pogin v izlivu fekalne vode iz kanalizacije v potok.

Direktor Komunale Slovenska Bistrica Maksimilijan Tramšek je za lokalni spletni portal Bistričan pojasnil, da so zamašitev fekalne kanalizacije povzročili odpadki v kanalizacijskem omrežju.

"Ker je bilo dalj časa sušno, so se na varnostnih prelivih nabrali oblačila, plenice, higienski vložki, večji kosi papirja in drugi odpadki, ki so jih uporabniki odvrgli v kanalizacijo. Ti odpadki so povzročili zamašitev fekalnega kanala, zaradi česar se je fekalna voda začela pretakati v kanal meteorne vode in nato v potok," je povedal Tramšek.

Komunala je sprala cevi, napoveduje tudi nadaljnje ukrepe za ureditev stanja in v sodelovanju z ribiško družino vnovično naselitev rib v potok. Čakajo tudi na analizo vode Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.

Slovenska Bistrica pogin rib kanalizacija

Prepočasni azilni postopki: vlada napoveduje hitrejše reševanje vlog

24ur.com V Gradaščici poginile ribe: 'Voda je smrdela, vonj je bil jedek'
24ur.com Tona in pol poginulih rib v Ljubljani, ribiči pričakujejo, da bo še huje
24ur.com Zaradi onesnažene vode v ribogojnici poginilo 28 ton postrvi
24ur.com Skalni podor prekinil dotok vode, v ribogojnici ob Savinji poginilo več tisoč rib
24ur.com V prestižnem hotelu v Berlinu eksplodiral 16-metrski akvarij
24ur.com Nov pogin rib, tokrat kriva suša
24ur.com V potok pri Rušah odvrgel beton in s cementom onesnaženo vodo ter pomoril ribe
Priporoča
  • Parkside garden 1
  • Parkside garden 2
  • Parkside garden 3
  • Parkside garden 4
  • Parkside garden 5
  • Parkside garden 6
  • Parkside garden 7
  • Parkside garden 8
  • Parkside garden 9
  • Parkside garden 10
  • Parkside garden 11
  • Parkside garden 12
  • Parkside garden 13
  • Parkside garden 14
  • Parkside garden 15
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zasvobodo22
18. 08. 2026 17.50
placujemo drago.kanalscino. pa se svinjarije niso sposobni pravocasno ocistit vodo te cistilne tko bol bogo ocistijo sortiramo jim smeti ki jih pol prodajo ja nasa velika okla so vsaj polovico obcin sploh takih sds in nsi ter ,ki so bile ustvarjene z namenom.zablojevanja ljudi ko kaj narobe tko drzavo fehtajo komunalna poloznica mi najvecji strosek 2osebi porabiva 3kubike vode kanta ,a smeti vedno niti polovica pa dam 55e za tv 43 in mobilna tel vsak po 5e. elektrika pa okoli 20 e
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Če se bo rodil poleti, je to eno najlepših imen za dečka
Ronaldo in Georgina prvič po poroki v javnosti, pozornost so pritegnili tudi otroci
Ronaldo in Georgina prvič po poroki v javnosti, pozornost so pritegnili tudi otroci
Dvojno veselje v kraljevi družini: Ena od dvojčic poimenovana po kraljici
Dvojno veselje v kraljevi družini: Ena od dvojčic poimenovana po kraljici
Ljubezen in tehnologija: kako ohraniti povezanost v digitalni dobi
Ljubezen in tehnologija: kako ohraniti povezanost v digitalni dobi
zadovoljna
Portal
Pozabila je kopalke, sledilci pa niso mogli odvrniti pogleda
Po razkritju zveze sta pobegnila v Španijo: tako uživata Tamara in Žan
Po razkritju zveze sta pobegnila v Španijo: tako uživata Tamara in Žan
Tara Zupančič razkrila, kakšna je bila Milena Zupančič za zaprtimi vrati
Tara Zupančič razkrila, kakšna je bila Milena Zupančič za zaprtimi vrati
Pozabite na bele superge, to bo glavni trend jeseni
Pozabite na bele superge, to bo glavni trend jeseni
vizita
Portal
Kaj je bolj škodljivo – kajenje ali alkohol? To pravijo zdravniki
Plesen na siru: jo lahko samo odrežete ali mora v smeti?
Plesen na siru: jo lahko samo odrežete ali mora v smeti?
Zakaj se po 60. letu nekateri hitro postarajo, drugi pa ne?
Zakaj se po 60. letu nekateri hitro postarajo, drugi pa ne?
Kaj se zgodi, če vzamete zdravilo s pretečenim rokom trajanja?
Kaj se zgodi, če vzamete zdravilo s pretečenim rokom trajanja?
cekin
Portal
Zaradi bratove izdaje je izgubila vse. Po 15 letih je doživela nepričakovan preobrat
Nekoč simbol svobode, danes breme? Vse več ljudi se zavestno odpoveduje avtomobilu
Nekoč simbol svobode, danes breme? Vse več ljudi se zavestno odpoveduje avtomobilu
Plača ali varnost? Raziskava razkriva, zakaj ljudje danes zapuščajo službe
Plača ali varnost? Raziskava razkriva, zakaj ljudje danes zapuščajo službe
Za delovne zvezke tudi več kot 100 evrov, četrtošolcem letos brezplačno
Za delovne zvezke tudi več kot 100 evrov, četrtošolcem letos brezplačno
moskisvet
Portal
Namesto Melanie? Štiri ženske naj bi čakale na svojo priložnost ob Trumpu
Tega gumba v avtomobilu večina voznikov nikoli ne uporablja
Tega gumba v avtomobilu večina voznikov nikoli ne uporablja
Vladimir Kličko po smrti igralke prekinil molk: 'Bila je pomemben del mojega življenja'
Vladimir Kličko po smrti igralke prekinil molk: 'Bila je pomemben del mojega življenja'
Tako dobro je videti zvezdnica iz Austina Powersa
Tako dobro je videti zvezdnica iz Austina Powersa
dominvrt
Portal
S čistilnim alkoholom previdno: tem površinam se raje izognite
Pelargonije ne cvetijo? Trije naravni pripravki, ki jih poznajo izkušeni vrtnarji
Pelargonije ne cvetijo? Trije naravni pripravki, ki jih poznajo izkušeni vrtnarji
Sprehod po razkošnih domovih Zendaye: Zasebnost kot ključni dejavnik
Sprehod po razkošnih domovih Zendaye: Zasebnost kot ključni dejavnik
Veterinarji opozarjajo: nekateri psi zelo težko prenašajo glasne ljudi
Veterinarji opozarjajo: nekateri psi zelo težko prenašajo glasne ljudi
okusno
Portal
Najbolj preprost in sočen kolač: sestavine odmerimo kar z lončkom
Mislite, da dobro kuhate? Karim Merdjadi opozarja, kaj manjka domačim kuharjem
Mislite, da dobro kuhate? Karim Merdjadi opozarja, kaj manjka domačim kuharjem
Popoln jedilnik za en poletni dan: enostavne ideje, ki jih boste z veseljem ponovili
Popoln jedilnik za en poletni dan: enostavne ideje, ki jih boste z veseljem ponovili
Trik, ki osvaja splet: za najboljši toast ne potrebujete masla
Trik, ki osvaja splet: za najboljši toast ne potrebujete masla
voyo
Portal
Jurski svet: Padlo kraljestvo
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Love Island Adria
Love Island Adria
V modrino
V modrino
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897