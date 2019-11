Zaradi izpada daljnovoda brez elektrike 48.000 odjemalcev

Na območju Ivančne Gorice, Grosuplja, Ribnice in Kočevja je brez elektrike ostalo približno 48.000 odjemalcev, potem ko naj bi prišlo do izpada električne energije na daljnovodu v Dvoru pri Žužemberku, so sporočili na Facebook strani Operativci 112. Dodali so, da so na terenu že zaposleni v Elektru Ljubljana, ki napako odpravljajo.