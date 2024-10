Štajerska avtocesta po izrednem dogodku ponovno odprta

Štajerska avtocesta je zaradi izrednega dogodka med Slivnico in Rogozo zaprta v obe smeri. Obvoz je med Rogozo in Slivnico mogoč po regionalnih cestah, sporoča Prometno-informacijski center.

Policisti na kraju izvajajo ukrepe za zavarovanje življenja in premoženja ljudi ter zbirajo potrebna obvestila. Kot so sporočili mariborski policisti, so bili namreč ob 11.50 obveščeni o sumljivem predmetu pod nadvozom štajerske avtoceste.