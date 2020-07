Zaradi izrednih okoliščin zaprto mariborsko letališče

Helikopter, ki je bil zjutraj že na poti v Maribor iz Češke, je bil tako preusmerjen na ljubljansko letališče. Šolske in panoramske lete so morali za danes odpovedati tudi pri Letalskem centru Maribor, ki je baziran na mariborskem letališču.

"V prihodnosti moramo bolje izkoristili dobro strateško lego letališča. Gre za izjemno priložnost za slovensko gospodarstvo," poudarja infrastrukturni minister in dodaja, da ministrstvo letališče šteje med svojih pet najpomembnejših projektov, ki so strateškega državnega pomena.

Minister Vrtovec je v sredo popoldne obiskal Maribor ter se s predstavniki direkcije za infrastrukturo pogovarjal o številnih infrastrukturnih projektih, med drugim tudi glede možnih rešitev za letališče. Govoril je tudi z mariborskim županom Sašo Arsenovičem in županoma sosednjih občin Miklavž in Hoče-Slivnica.

Po njegovih besedah trenutno peljejo vse postopke, da bi prišli do prvih idejnih zasnov za logistični center, ki bi lahko bil kot zaledno skladišče pomembna lokacija tudi za Luko Koper, kar bi lahko bila velika priložnost za razvoj regije in nova delovna mesta v njej. Za to bodo morali uresničiti tudi načrtovano železniško povezavo mimo Magne do letališča.

Vrtovec meni, da mora letališče rasti skupaj z logističnim centrom, kar pomeni, da se ta dejavnost ne bi izključevala z drugimi, kot so potniški in tovorni letalski promet. Septembra tudi pričakuje prve osnutke sprememb državnega prostorskega načrta na območju letališča, pri oblikovanju celovite rešitve pa sodelujejo z DRI, ki trenutno upravlja z letališčem.

"Za to, kar imamo zdaj, ne moremo najti pametnega kupca. V to smo se v preteklosti lahko prepričali, a dejstvo je, da imamo moderno opremljeno in novo letališče, zato je škoda, da vse skupaj stoji," je o tem še dodal Vrtovec, ki pa dokončno uresničitev načrtov pogojuje s čim prejšnjim dogovorom okoli infrastrukture v lasti nekdanjega upravljavca - družbe Aerodroma Maribor oziroma njihovih kitajskih lastnikov.