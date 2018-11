Zaradi Jelinčičevih izjav o Levici uvedli strokovni nadzor

Na policiji teče strokovni nadzor nad postopkom, v katerem so zaradi domnevno spornih izjav o Levici na zaslišanje povabili prvaka SNS Zmaga Jelinčiča , so potrdili na Generalni policijski upravi. Če se bo izkazalo, da gre v tem primeru za sum kaznivega dejanja, ki se ugotavlja v postopku na pobudo zasebnega tožilca ali v zasebni tožbi, se postopek ne bo mogel nadaljevati.

Na Generalni policijski upravi (GPU) so navedli, da je v. d. generalnega direktorja policije Tatjana Bobnar odredila strokovni nadzor, v katerem bodo preverili celoten postopek, nato pa glede na ugotovitve nadzora tudi ustrezno ukrepali. Pojasnili so, da po do sedaj znanih podatkih kaže, da gre v omenjenem primeru za sum kaznivega dejanja, ki se ugotavlja v postopku, katerega sproži zasebni tožilec, oziroma za kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja na zasebno tožbo.

Na vprašanje, ali bodo, če se zgoraj navedeno potrdi, preklicali vabilo na zaslišanje, ki je predvideno za 15. november, so pojasnili, da bodo javnost o tem obvestili, ko bodo znani izsledki nadzora in sprejeti ukrepi.

Iz policijskega vabila osumljencu za 15. november, ki ga je na družbenih omrežjih objavil Jelinčič, je razvidno, da ga vabijo na zaslišanje kot osumljenca kaznivega dejanja razžalitve po 158. členu kazenskega zakonika.

Jelinčič je dejal, da za zdaj preklica vabila še ni prejel in da bo več o omenjenem primeru pojasnil na novinarski konferenci v četrtek.

V posnetku, posnetem na prizorišču Mednarodnega obrtnega sejma v Celju, ki ga je Jelinčič 12. septembra objavil na svojem Facebook profilu, je sicer dejal, da so s predstavniki obrtnikov in podjetnikov govorili "o teh idiotih iz Levice, ki hočejo uničiti vse tisto, zaradi česar Slovenija sploh še živi". "Mislim, da bi bilo smiselno te gospode iz Levice poslati tja, kjer se počutijo najbolje - v Venezuelo," je dodal.

V Levici so potrdili, da je prijavo na policijo v tem primeru podal njihov poslanec Franc Trček, in pojasnili, da je Jelinčič v svojih govorih že večkrat prestopil mejo dostojnega. Ali bodo v primeru, če se začeti postopek ne bo nadaljeval, sprožili zasebno tožbo, se bodo še odločili.