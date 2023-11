Zaradi kanala C0 kazensko ovadeni župani treh občin in nekdanji minister

"Župani treh občin so ključni akterji pri generiranju sistemske korupcije na vseh ravneh upravljanja, in sicer na lokalni, nacionalni in EU ravni, v katero so vpleteni javni uslužbenci, ki so odločali v upravnih postopkih in ki so pripravljali projektno in investicijsko dokumentacijo," je dejal Jazbinšek.

Za ovadbe sta se odločila zaradi več domnevnih kaznivih dejanj, med drugim goljufije na škodo EU, nevestnega dela v službi, ponareditve ali uničenja uradne listine, knjige, spisa ali arhivskega gradiva, oškodovanja javnih sredstev, oviranja pravosodnih in drugih državnih organov ter neodvrnitve nevarnosti.

Naznanilo kaznivega dejanja sta vložila tudi zoper nekdanjega ministra za okolje in prostor Uroša Brežana zaradi podpisa aneksa o sofinanciranju projekta. Dedićeva in Jazbinšek sta zaznala kaznivo dejanje ponareditve ali uničenja uradne listine.

Na napovedano vložitev kazenskih ovadb se je že na torkovi redni novinarski konferenci odzval Zoran Janković in dejal, da je to pravica vlagateljev. "Če bosta to naredila, pa je moja pravica, da vložim ovadbo zaradi krive ovadbe," je dejal. "To ne bo prva ovadba proti meni, a poudarjam še enkrat – popolnoma mirno spim. Ne bi pa rekel, da je zelo prijetno," je dejal ljubljanski župan. "Če gospa mestna svetnica in gospod Jazbinšek menita, da me bosta s tem strašila, me ne bosta," je sklenil.