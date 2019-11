Zaradi kaosa in preračunljivosti namesto 8 kar 32 milijonov evrov za osebno asistenco invalidov

Pečaričeva, ki ima odobreno 24-urno asistenco, je jasna: "Na ministrstvu niso reagirali, ne dovolj hitro, ne dovolj odločno. Praktično ni nobene strokovne kontrole, tudi ur imajo nekateri veliko preveč, ocenjevalci so slabo strokovno usposobljeni, vse je bolj tako na "hojladri". Nekateri so takoj "zavohali biznis". Zdaj je "celo super, da imaš invalida v družini, je to dodana vrednost." So pa primeri, da trije, štirje člani družine od tega živijo, pa mislim, da tukaj ni dvoma, da ne gre več za neodvisnost."

Četrt stoletja so sprejemali Zakon o osebni asistenci (ZOA), glavna akterka pa je bila aktivistka, filozofinja, sociologinja Elena Pečarič , predsednica društva YHD – Društva za teorijo in kulturo hendikepa. Zakon je bil sprejet na pobudo Nove Slovenije leta 2017, veljati pa je začel januarja letos. Že po treh mesecih se je vedelo, da dopušča zlorabe, število izvajalcev osebne asistence je iz dneva v dan naraščalo, množilo se je ustanavljanje s.p.-jev: iz januarskih sedem, oktobra že na 41. Že maja pa so krepko presegli načrtovanih osem milijonov evrov za osebno asistenco na letni ravni. Čas, da se prižgejo vsi alarmi. So se?

Ministrica za delo, družino in socialne zadeve Ksenija Klampfer je že junija v javno obravnavo poslala spremembe ZOA, a jih je po 14 dneh umaknila. Razlog? "V javni obravnavi smo prejeli veliko pripomb, področje je treba sistemsko urediti v treh zakonih, zato smo novelo zakona in pravilnik do nadaljnjega umaknili."

Izjemno burni so bili namreč odzivi staršev, glavna protagonistka pa Marjana Pavliha iz društva Črtovje, mama invalidnega otroka, ki je bila ostro proti spremembi zakonodaje z jasnim stališčem na spletu: "Sprememb ne bomo dovolili in pika."

Podatki so izjemno zgovorni. Število invalidov oziroma uporabnikov osebne asistence je iz meseca v mesec strmo naraščalo. Če jih je bilo januarja 300, jih je zdaj tisoč – to je 320 odstotkov več. Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo (IRSSV) je v lanski analizi spremljanja izvajanja programov osebne asistence, ki je bila pripravljena kot osnova za možne projekcije ZOA, točno ocenilo začetno število uporabnikov, niso pa opozorili na takšen, trikraten skok. "Ocenjujemo, da jih bo na začetku izvajanja zakona okrog 300 do 350."

Namenjena je invalidom med 18 in 65 letom starosti, ki vsaj 30 ur na teden potrebujejo pomoč drugega, da jim z različnimi storitvami glede na njihove potrebe in želje, omogoča neodvisno in bolj kakovostno življenje. Komunikacijski dodatek pa dobijo gluhi, slepi in gluhoslepi, če od storitev osebne asistence potrebujejo samo pomoč pri komunikaciji in spremstvu. Tako lahko dobijo osebno asistenco v obsegu 30 ur na mesec, ali denarno nadomestilo v višini dodatka za pomoč in postrežbo, ki znaša 150 evrov.

Zelo aktivna je bila tudi pri še enem poskusu spremembe ministrice Klampfer v okviru Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) oziroma Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (ZIPro), kjer je s pozivi na Facebooku nasprotovala znižanju urne postavke, ki znaša 14,99 evra. Cena ure osebne asistence je sestavljena iz stroškov dela in stroškov materiala. Stroški dela vključujejo delež za plačilo dela tako osebnih asistentov kot strokovnega vodje in usklajevalcev osebne asistence. Strokovnega vodjo s strokovnim izpitom iz socialnega varstva potrebuje izvajalec, ki ima več kot pet uporabnikov, usklajevalca pa tisti, ki jih ima več kot 20. Manjši izvajalci, torej predvsem družine, tega ne potrebujejo.

Pavliha je bila tudi pobudnica peticije proti predlogu sprememb ZOA. Zapisala je: "Sprememba je bistvena v tistem delu zakona, kjer so staršem invalidnih otrok in njihovim družinskim članom prepovedali opravljati osebno asistenco. To pomeni, da bo k invalidnemu otroku domov prihajala tuja oseba in opravljala delo osebnega asistenta, ne glede na dejstvo, da v istem stanovanju biva vsa družina."

In tukaj se zgodba lomi. Množiti so se začeli s.p.-ji, od vseh aktivnih izvajalcev je več kot polovica s.p.-jev, 41.

Kje je razlika? Pri plačilu. Družinski pomočnik, v večini primerov so to mame težkih invalidov, mesečno prejmejo 752 evrov bruto kot delno plačilo za izgubljeni dohodek. Če ima odrasel otrok 24-urno asistenco, torej cel dan, plačilo na uro pa znaša 14,99 evra, bi mama, če bi za otroka še naprej skrbela sama, na mesec prejela okoli 11 tisočakov. Načeloma pa imajo tisti s 24-urno asistenco štiri osebne asistente. Danes se mama torej lahko razbremeni. Ob sebi ima lahko še tri osebne asistente. Kaj to pomeni? Konkretno, če skupaj z mamo za otroka skrbijo štirje, vsakemu pripada okoli 2700 evrov bruto. Torej, mama v primerjavi z družinskim pomočnikom prejme tri in polkrat več denarja, ob tem pa je lahko še razbremenjena, namesto 24 ur na dan, zdaj za polnoletnega otroka skrbi "le" osem ur.

Taksisti, mizarji, vrtnarji, računovodje … so postali tudi strokovnjaki za osebno asistenco in razširili svojo dejavnost, starši, prej družinski pomočniki svojim odraslim otrokom, so kar naenkrat postali samostojni podjetniki. Po podatkih ministrstva, ki so jih zbirali le do maja, se je za osebno asistenco odločilo 100 družinskih pomočnikov, danes je ta številka zanesljivo višja.

Tako so se ustanavljala "družinska podjetja", ko na račun skrbi za polnoletnega otroka živijo denimo mama, oče, stric, babica in si – primer – družinski proračun opolnomočijo z 11 tisoč evri, če ima njihov polnoletni otrok dodeljenih 24 ur osebne asistence.

Dragica Bac, generalna direktorica Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, pove, da je po majskih podatkih, od takrat naprej zaradi groženj s tožbami ne zbirajo več teh podatkov, takšnih družin, ki v celoti živijo na račun invalidnega otroka 10, kar je 12 odstotkov od vseh, in to ni zanemarljiv delež. Kdo so, ne izdajo, ker da ne vedo. Zahtevo smo naslovili na informacijsko pooblaščenko, saj menimo, da so to informacije javnega značaja, ker so vsi po vrsti plačani iz javnega denarja.

Kdo kuje dobičke, kdo izkorišča sistem brez nadzora?

Namnožilo se je veliko malih izvajalcev, ki so družinski člani in izvajajo osebno asistenco le za svojega odraslega otroka na domu, kar pomeni, da nimajo ne potnih stroškov, ne potrebujejo niti prostorov, ki so povezani z organizacijo osebne asistence, niti jim ni treba zaposliti strokovnega vodje z izpitom iz socialnega varstva. To torej pomeni, da je cena ure storitve osebne asistence za njih bajna in se jim to zelo izplača.