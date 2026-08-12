Ena najhujših letin zadnjega pol stoletja, kmetje obupani upajo na pomoč

S Tilnom Peterko s kmetije Peterka v Domžalah smo pogledali njihov nasad radiča. Listi rumenijo, saj ga suša iz dneva v dan uničuje. Radič ima le nekaj zelenih listkov, ki bi morali biti v tem obdobju bujno zelene barve.
"Če radič ne bo do jeseni oziroma do septembra dosegel neke take veličine, ne bo mogel prezimiti in bo propadel," je zaskrbljen Peterka.
Nato pogledamo še krompir. "Moral bi biti zelene barve, je pa dobesedno, so ostale štible, listi so zasmojeni, rumeni, tamle na peščenem delu jih je dobesedno scvrlo," je pokazal Peterka.
Pobrali smo krompir, ki je v velikosti malo večje češnje. A ta krompir bi moral biti velik kot denimo jabolko. Zato bodo ta krompir zdaj uporabili za krmo. "Krompir je začel delati skorjo, rastlina nima več zelenih delov in iz tega krompirja ne bo nič," pove Peterka.
Že lani jih je prizadela suša in zdaj je znova sušni udarec še močnejši. Prihajajoče padavine ne bodo več pomagale - le za kakšne travnike in rastline, ki uspevajo v jesenskem času.
"Letošnje leto je za nas katastrofalno, ena najhujših letin v zadnjih 50 letih," pravi Peterka. Cene zaenkrat ohranjajo enake. Ker pa bo pridelka manj, jih bodo najverjetneje morali zvišati, priznavajo. Izpad dohodka pa bo velik. Sušna obdobja jim zbijajo tudi moralo do dela, še pove.
Zato računajo tudi na pomoč države - da bi vsaj krila - kot pravijo - del stroškov oziroma izgub. "Potrebno bi bilo urediti namakalne sisteme, država nam to obljublja že od 20 do 30 let," pojasnjuje Peterka. Ocenjujejo namreč, da bo izguba pridelka katastrofalna - od 70- do 90-odstotna.
Kmetje želijo nadomestilo še iz lanskega leta, prihodnji teden na terenu minister
Kmetje najprej želijo dobiti nadomestilo zaradi suše še iz lanskega leta. Zaradi dolgotrajnih postopkov namreč kmetje niso dobili povrnjenega še niti centa, opozarjajo v Sindikatu kmetov, medtem ko jih že pesti nova, letošnja - še veliko hujša - suša. Ta bo, pravijo, najhujša po letu 2003. Zato bi pričakovali, da bi vlada pohitrila postopke za izplačilo pomoči, da se ti ne bi zavlekli za eno leto.
Kmetijski minister Janez Cigler Kralj danes pred kamero ni stopil - trenutno je še na dopustu. V stik z njim v zadnjih dneh so zaman poskušali stopiti tudi v Sindikatu kmetov, pravi njihov predsednik, ki bi si v teh negotovih razmerah želel več odzivnosti.
Minister Cigler Kralj naj bi si razmere na terenu sicer ogledal prihodnji teden v ponedeljek, jutri pa njegova državna sekretarka. Da so na vladi že pohitrili postopke za izplačilo odškodnine za lansko sušo v višini slabih 9 milijonov evrov, je povedala sekretarka, pripravljajo pa tudi ukrepe za pomoč po letošnji tako toči kot suši. Tudi, da bi pohitrili trenutne - leto dni dolge - postopke izplačevanja.
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