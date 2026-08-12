Ena najhujših letin zadnjega pol stoletja, kmetje obupani upajo na pomoč

S Tilnom Peterko s kmetije Peterka v Domžalah smo pogledali njihov nasad radiča. Listi rumenijo, saj ga suša iz dneva v dan uničuje. Radič ima le nekaj zelenih listkov, ki bi morali biti v tem obdobju bujno zelene barve.

"Če radič ne bo do jeseni oziroma do septembra dosegel neke take veličine, ne bo mogel prezimiti in bo propadel," je zaskrbljen Peterka.

Nato pogledamo še krompir. "Moral bi biti zelene barve, je pa dobesedno, so ostale štible, listi so zasmojeni, rumeni, tamle na peščenem delu jih je dobesedno scvrlo," je pokazal Peterka.

Pobrali smo krompir, ki je v velikosti malo večje češnje. A ta krompir bi moral biti velik kot denimo jabolko. Zato bodo ta krompir zdaj uporabili za krmo. "Krompir je začel delati skorjo, rastlina nima več zelenih delov in iz tega krompirja ne bo nič," pove Peterka.

Že lani jih je prizadela suša in zdaj je znova sušni udarec še močnejši. Prihajajoče padavine ne bodo več pomagale - le za kakšne travnike in rastline, ki uspevajo v jesenskem času.

"Letošnje leto je za nas katastrofalno, ena najhujših letin v zadnjih 50 letih," pravi Peterka. Cene zaenkrat ohranjajo enake. Ker pa bo pridelka manj, jih bodo najverjetneje morali zvišati, priznavajo. Izpad dohodka pa bo velik. Sušna obdobja jim zbijajo tudi moralo do dela, še pove.

Zato računajo tudi na pomoč države - da bi vsaj krila - kot pravijo - del stroškov oziroma izgub. "Potrebno bi bilo urediti namakalne sisteme, država nam to obljublja že od 20 do 30 let," pojasnjuje Peterka. Ocenjujejo namreč, da bo izguba pridelka katastrofalna - od 70- do 90-odstotna.