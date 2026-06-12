Župan Moravč odstopil, novico sporočil iz pripora

Moravška občina je sporočila, da so člani občinskega sveta in občinska volilna komisija prejeli odstopno izjavo župana Milana Balažica. S tem so nastopili pravni učinki odstopa in je županu predčasno prenehal mandat.

"Župan je podal odstopno izjavo zaradi okoliščin, povezanih s kazenskim postopkom, ki teče zoper njega," so zapisali na uradni spletni strani občine. Čeprav je v začetku meseca očitke zavrnil, kazensko ovadbo zoper njega je ocenil kot prazno, menil pa je tudi, da gre za politično motiviran napad nanj pred letošnjimi lokalnimi volitvami, pa je zdaj s položaja odstopil.

Do nastopa mandata novoizvoljenega župana bo funkcijo opravljal podžupan Janez Vidic, ki je bil za to določen še pred prenehanjem mandata župana.