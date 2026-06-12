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Slovenija

Župan Moravč odstopil, novico sporočil iz pripora

Moravče, 12. 06. 2026 09.29 pred 3 minutami 2 min branja 9

Avtor:
M.P.
Milan Balažic

Milan Balažic je odstopil z mesta župana Moravč. Kot sporoča občina, je odstopno izjavo podal zaradi "okoliščin, povezanih s kazenskim postopkom, ki teče zoper njega". Do nastopa mandata novoizvoljenega župana bo funkcijo opravljal podžupan Janez Vidic.

Moravška občina je sporočila, da so člani občinskega sveta in občinska volilna komisija prejeli odstopno izjavo župana Milana Balažica. S tem so nastopili pravni učinki odstopa in je županu predčasno prenehal mandat.

"Župan je podal odstopno izjavo zaradi okoliščin, povezanih s kazenskim postopkom, ki teče zoper njega," so zapisali na uradni spletni strani občine. Čeprav je v začetku meseca očitke zavrnil, kazensko ovadbo zoper njega je ocenil kot prazno, menil pa je tudi, da gre za politično motiviran napad nanj pred letošnjimi lokalnimi volitvami, pa je zdaj s položaja odstopil.

Do nastopa mandata novoizvoljenega župana bo funkcijo opravljal podžupan Janez Vidic, ki je bil za to določen še pred prenehanjem mandata župana.

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Balažic se je konec maja znašel v središču obsežnih kriminalističnih preiskav, ki so takrat potekale v več mestih. Kriminalisti so z njimi iskali dokaze za sum več kot 20 kaznivih dejanj. Župan, ki je torej zdaj podal odstopno izjavo, je osumljen dveh kaznivih dejanj sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, dveh kaznivih dejanj jemanja podkupnine in šestih kaznivih dejanj sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje.

Po navedbah odredbe je Balažic "izrabil položaj župana in posredoval pri občinskih svetnikih občine Moravče, da bi potrdili spremembo občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Mošenik", na podlagi katerega bi podjetju za proizvajanje peska Termit omogočil nadaljnje delovanje peskokopa.

Za njegovo posredovanje naj bi od direktorja podjetja Termit Antona Serianza med drugim dobil plačilo kuhinje v hiši v vrednosti okoli 26.000 evrov, zahteval in sprejel pa naj bi tudi vsaj 5770 evrov, ki naj bi jih sprejela njegova partnerka Nina Krajnik, nekdanja kandidatka za predsednico republike.

Senat ljubljanskega okrožnega sodišča je prav v četrtek sprejel sklep o 30-dnevnem priporu za Balažica.

moravče župan milan balažic odstopil

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KOMENTARJI9

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devlon
12. 06. 2026 10.00
le kaj je to zakuhal..z novo kuhinjo
Odgovori
0 0
AleksanderS
12. 06. 2026 09.57
čakam podobno novico iz povšetove, da je jankovič odstopil
Odgovori
+1
2 1
KatiFafi
12. 06. 2026 09.57
Medtem Zoki veselo s koruptivnim korakom mašira po Ljubljani
Odgovori
+3
4 1
Justi123
12. 06. 2026 09.56
mu bo župan maribora tudi sledil?
Odgovori
+3
3 0
Omreznina2024
12. 06. 2026 09.53
Uvozit čim več teh Južnokorejskih sodnikov, pod nujno.
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+5
5 0
Peni Stojanović
12. 06. 2026 09.49
edina ibcina od 212ih ki ni delala oz dela transparentno ane
Odgovori
+2
2 0
PredsednikSveta
12. 06. 2026 09.49
Zakaj si bil koruptiven? Kaj ti je bilo tega treba?
Odgovori
+3
3 0
čebelinko
12. 06. 2026 09.45
Zakaj je moral pa sam odstopiti? Čim imaš kakšno malo bolj resno kaznivo dejanje in si na neki funkciji, bi morala biti odpoved AVTOMATSKA! Pri nas se pa obnašamo, kot da je to pogoj, da si lahko na neki visoki funkciji. Z zakonodajo smo 100 let zadaj.
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+8
8 0
Rafael Kramar
12. 06. 2026 09.47
Na funkcijo ni prišel po zakonodaji ampak so ga izvolili občani.
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+4
5 1
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