Župan Moravč odstopil, novico sporočil iz pripora

Moravška občina je sporočila, da so člani občinskega sveta in občinska volilna komisija prejeli odstopno izjavo župana Milana Balažica. S tem so nastopili pravni učinki odstopa in je županu predčasno prenehal mandat.
"Župan je podal odstopno izjavo zaradi okoliščin, povezanih s kazenskim postopkom, ki teče zoper njega," so zapisali na uradni spletni strani občine. Čeprav je v začetku meseca očitke zavrnil, kazensko ovadbo zoper njega je ocenil kot prazno, menil pa je tudi, da gre za politično motiviran napad nanj pred letošnjimi lokalnimi volitvami, pa je zdaj s položaja odstopil.
Do nastopa mandata novoizvoljenega župana bo funkcijo opravljal podžupan Janez Vidic, ki je bil za to določen še pred prenehanjem mandata župana.
Balažic se je konec maja znašel v središču obsežnih kriminalističnih preiskav, ki so takrat potekale v več mestih. Kriminalisti so z njimi iskali dokaze za sum več kot 20 kaznivih dejanj. Župan, ki je torej zdaj podal odstopno izjavo, je osumljen dveh kaznivih dejanj sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, dveh kaznivih dejanj jemanja podkupnine in šestih kaznivih dejanj sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje.
Po navedbah odredbe je Balažic "izrabil položaj župana in posredoval pri občinskih svetnikih občine Moravče, da bi potrdili spremembo občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Mošenik", na podlagi katerega bi podjetju za proizvajanje peska Termit omogočil nadaljnje delovanje peskokopa.
Za njegovo posredovanje naj bi od direktorja podjetja Termit Antona Serianza med drugim dobil plačilo kuhinje v hiši v vrednosti okoli 26.000 evrov, zahteval in sprejel pa naj bi tudi vsaj 5770 evrov, ki naj bi jih sprejela njegova partnerka Nina Krajnik, nekdanja kandidatka za predsednico republike.
Senat ljubljanskega okrožnega sodišča je prav v četrtek sprejel sklep o 30-dnevnem priporu za Balažica.
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