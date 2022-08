Zaradi kaznivih dejanj NPU ovadil Roka Snežiča in Dijano Đuđić

Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada so po naših informacijah zaradi več različnih kaznivih dejanj oziroma pomoči pri teh, ovadili razvpitega davčnega svetovalca Roka Snežiča in nič manj razvpito bosansko državljanko Dijano Đuđić, znano iz afere glede posojila 450 tisoč evrov stranki SDS. Čeprav kriminalistična preiskava zaradi domnevnega milijonskega pranja denarja še ni zaključena, so Snežiča in Đuđićevo neuradno že doletele prve ovadbe. V dveh zadevah so preiskovalci zaradi sumov zlorabe položaja, pranja denarja in ponarejanja poslovnih listin, ovadili po štiri ljudi, v igri pa naj bi bilo skoraj 400 tisoč evrov nezakonite premoženjske koristi.

icon-expand Po neuradnih podatkih naj bi bil glavni organizator domnevno spornih in nezakonitih poslov prav Rok Snežič, ki se rad postavlja s tem, da prijateljuje z Janezom Janšo. Skupaj sta bila tudi na prestajanju kazni v zaporu na Dobu. FOTO: Aljoša Kravanja

Preiskovalci NPU so v prvi zadevi ovadili štiri ljudi, zaradi suma zlorabe položaja in ponarejanja oziroma uničenja poslovnih listin. Zaradi plačevanja fiktivnih računov naj bi več oseb pridobilo 230 tisoč evrov nezakonite premoženjske koristi. V drugi zadevi so prav tako ovadili štiri osumljence, zaradi suma zlorabe položaja ter pranja denarja. Zaradi plačila fiktivnega računa nezakonita premoženjska korist v tem primeru znaša 150 tisoč evrov. V obeh zadevah je tako skupaj v igri 380 tisoč evrov domnevno nezakonitih zaslužkov.

Hišne preiskave zaradi spornih poslov, v katere naj bi bili vpleteni slovenski in tuji državljani ter sumov milijonskega pranja denarja, so preiskovalci NPU opravili marca lani. Takrat smo poročali, da naj bi bil glavni organizator poslov prav Rok Snežič. Sumijo ga, da naj bi bil vodja slamnatih oseb, številnih državljanov BIH, ki so v Sloveniji, Avstriji in na Madžarskem odpirale bančne račune, kamor so prejemali fiktivna nakazila slovenskih družb, nato pa so ta denar dvigovali v gotovini. Pri pranju denarja naj bi pomagala tudi Đuđićeva, pri spornih bančnih transakcijah pa naj bi sodelovalo več slovenskih gospodarskih družb.



Bilo je 40 hišnih preiskav, tudi na Hrvaškem ter v BIH. Vseh vpletenih oseb v tej zadevi je 20, s kaznivimi dejanji pa naj bi osumljenci pridobili za skoraj 7 milijonov evrov protipravne premoženske koristi. Preiskavo usmerja Specializirano državno tožilstvo, ki je prvo ovadbo iz te preiskave na mizo dobilo že nekaj mesecev nazaj, drugo pa po naših podatkih junija. Sicer pa je to šele začetek, pravijo naši viri, saj morajo kriminalisti pregledati in analizirati še veliko zasežene dokumentacije ter bančnih transakcij.



Kot je znano je Snežiča in ostale osumljence pod drobnogled vzela Specializirana preiskovalna skupina, v kateri poleg preiskovalcev NPU sodelujejo še Finančna uprava, Urad za preprečevanje pranja denarja in Specializirano državno tožilstvo, ki tudi vodi in usmerja preiskavo. Na dan hišnih preiskav v treh državah se je pojavil sum, da je bil Snežič vnaprej obveščen, da ga bodo obiskali kriminalisti, saj ga ni bilo na nobenem naslovu, ki jih sicer uporablja. Da naj bi bili tudi drugi osumljenci pripravljeni na prihod preiskovalcev, je po naših informacijah kazalo še več različnih okoliščin. Zato so se glede uhajanja informacij pojavili očitki tudi na račun takratne vodje NPU Petre Grah Lazar, ki naj bi se pred leti, ko je bila še kriminalistka na NPU, družila z Rokom Snežičem. Kaj so pokazali notranje varnostni postopki nam ni znano.

icon-expand Kriminalistična preiskava na NPU, ki še ni končana, se nanaša na 20 osumljenih oseb, med katerimi je tudi Rok Snežič. Pridobili naj bi za skoraj 7 milijonov evrov protipravne premoženjske koristi.

Osumljenci dvignili več kot 20 milijonov evrov gotovine?



Urad za preprečevanje pranja denarja je pred časom ugotovil, kot smo že razkrili, da so bančne transakcije Đuđićeve povezane z več kot 10 državljani BIH, ki so v Sloveniji, na Madžarskem in v Avstriji že od leta 2016 odpirali transakcijske račune, kamor so prejemali različna nakazila pravnih in fizičnih oseb. Ta denar naj bi si potem nakazovali med povezanimi računi in ga na koncu vedno dvignili v gotovini. Po neuradnih podatkih naj bi državljani BIH z različnih bančnih računov v gotovini dvignili več kot 20 milijonov evrov. Đijana Đuđić naj bi na račun prejemala zelo visoke zneske, tudi po več kot milijon evrov, kar je nato vedno dvignila v gotovini.

Tudi pri njej so kriminalisti opravili hišno preiskavo. In še pri sedmih drugih osumljencih, odredbe pa je izdalo sodišče v Banjaluki in Prijedoru. Snežič naj bi bil po mnenju Policije organizator verige finančnih transakcij, v sistem pa naj bi bile vpletene slamnate osebe, ki so izstavljale fiktivne račune. Nadziral naj bi tudi dvige gotovine. Snežič naj bi tudi Đuđićevo neuradno večkrat osebno peljal iz BIH v Slovenijo, da je pri nas dvignila gotovino. Snežič vse očitke o domnevno spornih poslih že ves čas zanika.



Pranje denarja za 5 odstotno provizijo? Poznavalci zgodb o organiziranem pranju denarja v Sloveniji so razlagali, da naj bi Snežič podjetjem ali fizičnim osebam, ki želijo oprati denar, v povprečju za to "storitev" zaračunal pet odstotkov provizije. Stranke naj bi mu prinesle gotovino, ki naj bi si jo potem v BIH na račun položila Dijana Đuđić, nato pa prenakazala na svoje račune v drugih državah. Z osebo, ki je dala denar, pa pri notarju sklenejo posojilno pogodbo in prikažejo, kot da je Đuđićeva nekomu posodila večjo vsoto denarja, pogodbo pa zavarujejo še z vpisom zastavne pravice na nepremičnini. Tako naj bi strankam pomagali oprati denar. Po tem, ko je v javnost prišla afera z SDS in se je razkrilo, da naj bi Đuđićeva denar posodila tudi tej stranki, pa naj bi Snežič za takšne manevre začel uporabljati druge državljane BIH. Kot smo že poročali, naj bi več kazenskih ovadb zaradi izstavljanja fiktivnih računov, ponarejanja listin in spornega poslovanja v različnih slovenskih podjetjih, zoper Dijano Đuđić in druge vpletene, vložila tudi Finančna uprava oziroma različni finančni uradi, ki so v inšpekcijskih postopkih odkrili nepravilnosti.