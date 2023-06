Zaradi kolesarske dirke do nedelje začasne popolne zapore nekaterih cest

Druga etapa bo potekala v četrtek. Začela se bo v Žalcu in končala v Ormožu. Etapa bo potekala skozi naslednje občine: Prebold, Štore, Majšprek, Kidričevo, Videm pri Ptuju, Cirkulane in Gorišnica.

V petek sledi tretja etapa, ki se bo začela v Grosuplju in končala v Postojni. Kolesarji se bodo med drugim ustavili na Igu in v Ilirski Bistrici. Četrta etapa se bo začela v Ljubljani in končala v Kobaridu. Kolesarje bo pot vodila skozi Medvode, Škofjo Loko, Cerkno in Tolmin.

Zadnja, peta etapa se bo odvila v nedeljo. Štart bo na Vrhniki, etapa bo potekala skozi Škofljico, Ivančno Gorico, Trebnje, končni cilj pa je Novo mesto.