V naslednjih dneh za volan z dobrimi 'živci'

Dela na cestah, začetek počitnic, prazniki in kolesarska dirka, vse to bo oviralo promet na naših cestah, zato se za volan usedite opremljeni z dodatno količino vode, polnim rezervoarjem goriva in predvsem dobrimi 'živci'. Pot vnaprej načrtujte in spremljajte prometne informacije. Pa srečno in varno pot.

Z današnjim dnem se začenja mednarodna etapna kolesarska 'dirka Po Sloveniji 2019', ki bo potekala po skoraj celotnem delu Slovenije. V tem času bodo za ves promet kratkotrajno zaprte nekatere ceste in priključki na avtocesto, opozarjajo na prometnoinformacijskem centru. RAZPORED ETAP 1. etapa 19. 6. (sreda) Ljubljana–Rogaška Slatina 178 km 2. etapa 20. 6. (četrtek) Maribor–Celje 150 km 3. etapa 21. 6. (petek) Žalec–Idrija 175 km 4. etapa 22. 6. (sobota) Nova Gorica–Ajdovščina 158 km 5. etapa 23. 6. (nedelja) Trebnje–Novo mesto 161 km

1. etapa: Ljubljana–Rogaška Slatina (19. 6. 2019) Predvidene okoli pol ure trajajoče zapore izvozov in priključkov na avtocestah lahko tako pričakujete: – izvoz na A1, LJ–Bizovik – med 12.15 in 12.45. 2. etapa: Maribor–Celje (20. 6. 2019) – Maribor/Tržaška cesta–priključek Hitra cesta H2 – med 11.15 in 11.45, – A1, priključek Slovenske Konjice, od 10.40 do 11.15, delna zapora izvoz iz avtoceste, v obeh smereh. 3. etapa: Žalec–Idrija (21. 6. 2019) – A1, izvoz AC Vransko – med 11.10 in 11.40, – A2, zaprt priključek Vodice – med 12.00 in 12.30. 4. etapa: Nova Gorica–Ajdovščina (22 .6. 2019) – A1, izvoz AC Šempeter – med 12.00 in 13.00. 5.etapa: Trebnje–Novo mesto (23. 6. 2019) – A1, izvoz AC Trebnje zahod – med 12.00 in 12.30, – A1, izvoz AC Ivančna Gorica – med 11.40 in 12.10.

Kolesarska dirka po Sloveniji FOTO: Damjan Žibert

Kratkotrajne mobilne zapore prometa bo urejala policija, zaradi možnih zastojev na izvozih iz avtocest pa organizator poziva k strpnosti in razumevanju. Oboje boste vozniki na naših cestah sicer potrebovali čez celo poletje, saj bodo naše ceste že tradicionalno polne pločevine. Že ta konec tedna se pričakuje povečano število vozil, tako domačih kot drugih turistov, saj se zaključuje šolsko leto in začenjajo dopusti, v nekaterih evropskih deželah pa je tudi praznik. Na Prometnoinformacijskem centru voznikom zato priporočajo, da se izognejo prometnim konicam in se na pot odpravijo z veliko mero strpnosti. Že danes popoldan je namreč pričakovati močno povečan promet od Avstrije proti Hrvaški, visoko gostoto različnega prometa pa lahko pričakujemo tudi jutri dopoldan v isti smeri, saj je v nekaterih državah (Hrvaška, Avstrija, večji del Nemčije, Švica, Poljska) praznik in s tem podaljšan konec tedna. Prav tako je pričakovati povečano število tovornih vozil na relaciji med Italijo in Madžarsko ter pred prehodi z Avstrijo, v četrtek in petek skozi dan, dodajajo. Predvsem v nedeljo popoldne je pričakovati večje zgostitve v obratni smeri, od Hrvaške proti Avstriji. Bolj obremenjeni odsek bo Primorski, ljubljanska zahodna obvoznica ter na Gorenjskem vožnja proti Karavankam. V ponedeljek in torek se povečan promet pričakuje iz turističnih krajev proti urbanim središčem. Povečan promet je pričakovati na mejnih prehodih, predvsem s Hrvaško, v obratni smeri tudi z Avstrijo. V torek, 25. 6., je državni praznik v Sloveniji in na Hrvaškem, zato je dan prej možnost povečanega števila tovornih vozil pred prehodi ter na odseku A1 med Italijo in Madžarsko.

A1-E57, Maribor - Ljubljana

A1, Maribor - Ljubljana, med priključkom Krtina in priključkom Domžale v smeri Ljubljane gost promet z zastoji. V dolžini 1 km in 200 m. A1-E57, Maribor - Ljubljana

A1, Maribor - Ljubljana, med priključkom Sl. Konjice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane gost promet z zastoji. V dolžini 2 km in 200 m. H2-E57, E59, hitra cesta skozi Maribor

H2, hitra cesta skozi Maribor, pred priključkom MB - Pobrežje, Zrkovska cesta v smeri Šentilja, Avstrije je zaradi predmeta na vozišču oviran promet. H4 , Nova Gorica - Razdrto

H4, Nova Gorica - Razdrto, pred počivališčem Šempas v smeri Razdrtega sta zaradi izrednega dogodka zaprta vozni in prehitevalni pas, promet je preusmerjen preko počivališča. H4 , Nova Gorica - Razdrto

H4, Nova Gorica - Razdrto, med priključkom Ajdovščina in priključkom Vipava v smeri Razdrtega je zaradi del pomična zapora prehitevalnega pasu. G2-101, Ljubelj - Bistrica (Tržič

G2-101, Tržič - Ljubelj, predor Ljubelj, polovična zapora zaradi vzdrževalnih del do 15. ure. A1-E57, E59, Maribor - Šentilj

A1, Maribor - Šentilj, pred prehodom Šentilj v smeri Šentilja, Avstrije zaradi izrednega dogodka zaprt prehitevalni pas. A1-E57, Maribor - Ljubljana

A1, Maribor - Ljubljana, v predoru Golo Rebro v smeri Ljubljane je zaradi del zaprt vozni pas. A2-E70 Kronovo-Obrežje

A2-E70, Kronovo-Obrežje, mejni prehod Obrežje, Bregana, zadnji podatek o čakalnih dobah: tovorna vozila 1 h pri vstopu. A1-E61, E70, Koper - Ljubljana

A1, Koper - Ljubljana, med priključkom Kozina in priključkom Divača v smeri Ljubljane je zaradi del zaprt prehitevalni pas. A1-E57, Ljubljana - Maribor

A1, Ljubljana - Maribor, med priključkom Krtina in priključkom Lukovica, počivališče v smeri Maribora je zaradi del pomična zapora prehitevalnega pasu. A1-E57, Maribor - vzhodna obvoznica

A1, Maribor - vzhodna obvoznica, med priključkom Zrkovci in razcepom Dragučova v smeri Šentilja, Avstrije je zaradi del zaprt prehitevalni pas. H5-E751, Koper - Škofije

H5, Koper - Škofije, na izvozu Škofije iz smeri Srmina je zaradi del oviran promet. A2-E70, Ljubljana - Obrežje

A2, Ljubljana - Obrežje, med priključkom Grosuplje - vzhod in priključkom Višnja Gora v smeri Novega mesta je zaradi del zaprt prehitevalni pas. A1-E57, Ljubljana - Maribor

A1, Ljubljana - Maribor, pred uvozom Celje - zahod v smeri Maribora je zaradi del oviran promet.

Povečan promet in zastoji pa ne bodo le zaradi turistov, ampak tudi zaradi del, predvsem na območju delavnih zapor: A1, štajerska avtocesta Predvidoma do konca junija bodo na štajerski avtocesti zaprti priključki Blagovica v obe smeri, oba izvoza in uvoza. Med Vranskim in Šentrupertom je zaradi odstranjevanja cestninske postaje in obnove cestišča delovna zapora dolga približno 4 kilometre. Promet je urejen po dveh zoženih pasovih v obe smeri. Dela bodo v celoti zaključena predvidoma v drugi polovici julija letos. A1, primorska avtocesta Od srede do petka, od 19. do 21. junija, bodo na primorski avtocesti na območju viadukta Ravbarkomanda odstranjevali delovno zaporo. Promet bo v obeh smereh občasno potekal samo po enem voznem pasu. Pričakujemo zastoje. Do predvidoma 29. junija, bo na primorski avtocesti zaprt priključek Kozina, izvoz in uvoz proti Kopru. Obvoz bo preko priključkov Divača in Kastelec. Popolna zapora dveh krakov je potrebna za ureditev navezave na odseku avtoceste Divača–Kozina–Črni Kal. Zapora bo predvidoma do konca junija. Na odseku med Razdrtim in Gabrkom v obeh smereh potekajo obnovitvena dela. Promet v vsako smer poteka po enem voznem pasu širine 3,5 metra. Tako ni možno izvajati izrednih prevozov večjih dimenzij. Na primorski avtocesti je zaprt priključek Senožeče v obe smeri. Obvoz iz smeri Postojne in Nove Gorice je preko priključka Razdrto, iz smeri Kozine in Sežane pa preko priključka Divača. Zapora je predvidena do konca junija 2019. Zaprt je uvozni krak priključka Slavček, iz glavne ceste na hitro cesto H6 v smeri proti Izoli. Zapora je izvedena zaradi povečanje prepustnosti na hitri cesti H5, v Kopru in na glavni cesti G1-11, v času turistične sezone. Zapora kraka bo trajala predvidoma do 30. septembra 2019.

Gneče in zastoji FOTO: Miro Majcen