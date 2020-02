Prestavili nekaj koncertov, NIJZ: odloča naj se od primera do primera

Medtem ko pristojni zagotavljajo, da zaradi novega koronavirusa ni potrebe po paniki in po odpovedovanju javnih prireditev, nekateri organizatorji v želji po bolj sproščujočem vzdušju in udeležbi prireditev brez stresa odpovedujejo koncerte.

"S strokovnega vidika ni razloga za odpovedovanje javnih prireditev. Življenje se ne sme ustaviti. Maske nisi potrebne. Inštitucije morajo poskrbeti, da so zaščiteni zdravstveni delavci, organi na mejah, za ravnanje z zdravimi pa ni posebnih navodil,"je pred dvema dnevoma zatrdila Repar Bornškova z Ministrstva RS za zdravje.

Kljub temu so denimo v Sititeatru"zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa"prestavili koncert 1na1: Gušti in Tomi M., napovedan za 26. februar v Kulturnem domu Nova Gorica. Koncert bo 26. marca. Kot so pojasnili, kupcem ni treba menjati vstopnic, ponujajo pa jim tudi vračilo kupnine.

Tudi Eventim je preko družbenega omrežja Facebook sporočil, da so "zaradi trenutnih okoliščin za koncert, ki je bil napovedan za nedeljo, 1. marca 2020, v Ajdovščini, poiskali nadomestni termin. Manca Špik, Erosi in Marko Škugor bodo koncert izvedli v petek, 19. junija 2020". Kot so dodali, so prepričano, da bo koncert z novim datumom, lokacijo in vsemi nastopajočimi "še lepše in resnično nepozabno doživetje na pragu poletja, predvsem pa manj stresno in bolj sproščujoče glede na vse objave, ki smo jih deležni v teh dneh". Tudi oni kupcem omogočajo vrnitev kupljenih vstopnic.

Prav tako je na njihovi spletni strani zapisano, da je odpovedan dogodek Ivan Zak in Polkaholiki, napovedan za 6. marca v Športni dvorani Slovenske Konjice. "V podjetju Eventim budno spremljamo dogajanje v povezavi s koronavirusom in sledimo priporočilom ter ukrepom pristojnih institucij. V vsakem primeru pa se o morebitnih odpovedih dogodkov odločajo posamezni organizatorji in izvajalci, s katerimi smo prav tako ves čas v stiku. V kolikor se bo kdo od organizatorjev ali izvajalcev v prihodnje odločil za odpoved dogodka zaradi koronavirusa, vas bomo o tem nemudoma obvestili," so sporočili.

Iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so medtem glede odpovedi množičnih dogodkov za 24ur.com pojasnili, da so ministri za zdravje na srečanju v Rimu sklenili, da se mora odločati od primera do primera. "Javne prireditve v osnovi predstavljajo tveganje za prenos okužb. Zato vsem obolelim, starejšim osebam, kroničnim bolnikom, ki so dovzetni za nalezljive bolezni, v tem trenutku odsvetujemo obiskovanje množičnih prireditev," pravijo na NIJZ. Dodajajo, da organizatorje tako še posebej pozivajo, da morajo na prireditvah zagotoviti ustrezne higienske razmere – od mila do prezračevanja prostorov. Splošno odpovedovanje dogodkov v trenutni epidemiološki situaciji ni potrebno, so še zatrdili. MIZŠ športnim organizacijam poslalo nova priporočila v zvezi s koronavirusom Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je Olimpijskemu komiteju Slovenije - Združenju športnih zvez, Slovenskemu paralimpijskemu komiteju, nacionalnim športnim zvezam in javnemu zavodu za šport Planica poslalo nova priporočila za ravnanje ob pojavu koronavirusa. Med drugim MIZŠ poziva k lastni presoji stopnje tveganja.

NIJZ vsem obolelim, starejšim osebam in kroničnim bolnikom, ki so dovzetni za nalezljive bolezni odsvetuje obiskovanje množičnih dogodkov. FOTO: AP

Ministrstvo je v sredo sprva sicer priporočilo skrajno previdnost, med drugim celo začasno zaustavitev vseh tekmovanj na državni ravni, a naknadno to preklicalo. Danes pa je omenjenim zvezam in organizacijam sporočilo, da naj se seznanjajo z objavljenimi informacijami in priporočili NIJZ in drugih ustreznih ministrstev in organizacij. MIZŠ športne organizacije in zveze sicer poziva, da začnejo postopke priprave načrtov za kontinuirano delovanje in izvajanje aktivnosti na področju športa. Odgovorne osebe teh organizacij poziva, "da z lastno presojo konkretnih primerov ocenijo stopnjo tveganja in v primeru nenujnih dejavnosti prilagodijo svoje aktivnosti". Obenem MIZŠ poziva tudi k pripravi načrta in vzpostavitve sistema za komuniciranje s svojimi ciljnimi javnostmi ter tudi k seznanitvi s preventivnimi ukrepi vseh vključenih v športne procese.

Pristojni zagotavljajo, da zaradi novega koronavirusa ni potrebe po paniki in po odpovedovanju javnih prireditev. FOTO: AP

So se pa - v nasprotju s Slovenijo - Italijani v večini dežel na severu Italije odločili, da bodo zaradi izbruha odpovedali vse javne prireditve, vključno s športnimi tekmovanji.

V Sloveniji za zdaj ni uradne informacije o okužbi z novim virusom. V zadnjih dneh je žarišče novega koronavirusa v Evropi postala Italija. Skupno so v minulih dneh tam na okužbo z virusom sarc-cov-2 testirali približno 10.000 ljudi.