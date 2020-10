Zaradi koronavirusa pred težko preizkušnjo tudi kuharski mojstri

Sredi junija so v Sloveniji razglasili prejemnike dolgo pričakovanih Michelinovi zvezdic in namesto, da bi sledil obisk gurmanov s celega sveta, so se morali najprej osredotočiti predvsem na domače goste, sedaj pa je večina od njih zaradi znova razglašene epidemije morala zapreti vrata svojih gostiln. Kako bodo skušali preživeti in kako stresen čas je to, pričajo slovenski vrhunski kuharski šefi.