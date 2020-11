Zaradi koronavirusa v finančni stiski tudi prostovoljna gasilska društva

Prostovoljni gasilci potrebujejo našo pomoč, saj bi lahko ostali brez glavnega vira prihodka. Prostovoljna gasilska društva določen odstotek denarja dobivajo od občin, večino pa zberejo z veselicami in prostovoljnimi prispevki, ki jih dobijo od koledarjev. Veselice so med poletjem zaradi koronavirusa odpadle, zdaj pa jim je zaradi ukrepov onemogočena še osebna prodaja koledarjev. Posledično so določena društva tudi do ob 70 odstotkov zbranih sredstev. Vsako društvo se bo znašlo sicer po svoje, a vseeno bodo posledice vidne še naslednje leto.