Slovenija

Zaradi kraje identitete zdravnika Breclja podali kazensko ovadbo

Ljubljana, 18. 05. 2026 17.22 pred 36 minutami 2 min branja 4

Avtor:
STA U.Z.
Erik Brecelj

Zdravniška zbornica Slovenije je aprila na policijski postaji Ljubljana Bežigrad podala kazensko ovadbo zaradi zlorabe osebnih podatkov zdravnika Erika Breclja. Ovadba se nanaša na prirejen videoposnetek, ustvarjen s pomočjo umetne inteligence, v katerem Brecelj promovira izdelek, ki naj bi iz telesa odstranil parazite, toksine in škodljive snovi.

V prirejenem videoposnetku je uporabljen resničen videoposnetek Erika Breclja, medtem ko so bili vsebina, zvok in drugi elementi naknadno spremenjeni. V posnetku je Breclju pripisana izjava, ki je ni nikoli podal. V posnetku Brecelj promovira izdelek Detoxil Water, pri tem pa so bile uporabljene lažne in zavajajoče trditve.

Na zdravniški zbornici opozarjajo, da so navedbe iz videoposnetka povsem neutemeljene, neresnične in lahko resno ogrozijo zdravje ljudi. "Objava zlorablja zaupanje javnosti v zdravnike in zdravstveno stroko ter ustvarja lažen vtis, da zdravnik podpira oziroma priporoča izdelek, s katerim v resnici nima nobene povezave," so zapisali.

Kazensko ovadbo so podali 17. aprila po 143. členu kazenskega zakonika, so objavili na spletni strani zdravniške zbornice. O posnetku so obvestili tudi zdravstveni inšpektorat, tržni inšpektorat in Javno agencijo RS za zdravila in medicinske pripomočke ter jih pozvali k ustreznemu ukrepanju.

V zbornici so aprila po objavi videoposnetka poudarili, da Brecelj ne prodaja in ne promovira nobenih zdravil, prehranskih dopolnil ali drugih pripravkov ter ni povezan z oglaševanjem omenjenega izdelka. Uporaba njegove identitete v ta namen pa predstavlja nedopustno manipulacijo.

Javnost pa so pozvali, naj bo izjemno previdna pri spletnih oglasih, ki obljubljajo hitre ali "čudežne" učinke, uporabljajo podobe zdravnikov ter navajajo domnevna strokovna priporočila, ki jih ni mogoče preveriti.

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
G. Papež
18. 05. 2026 17.53
Tudi Robiju so jo ukradli pa nič iz tega.
macolagobec
18. 05. 2026 18.03
Njemu je važno, da mu niso ukradli denarja s tistega računa v Romuniji.
Anion6anion
18. 05. 2026 17.40
To sploh ni edini posnetek kjer zlorabljajo njegovo ime. Naj malo pobrskajo. Jaz sem našel že tri dodatne
Darko32
18. 05. 2026 17.39
V tem priemru se postavlja jasno in javno vprašanje in to je: Kdo naj da kazensko ovadbo in kako se ukrepa. Še bolj sramotno pa je to, da kdor je videl ta posentek vidi, da je ponarejen. Soačsno pa imamo pri nas sodnike in sodnice, odvetnike in tožilce pa tudi POLICAJE, kateri ne vedo kako nadzirati to in kaj se zgodi, če nekdo ponarejene dokaze ali slike uporablja za odbtožbe. Še bolj sramotno je to, da na tej točki zakonodaja sploh ni urejena in zato se to zlorablja z 900 na uro. BOdimo realni in pošteni pri nas je anarhija, da je ni para na področju manipulacij z slikovnimi posnetki. Samo na spletu lahko vidimo ogromno tega. Sočasno pa vidimo, d amediji objavijo določeno informacijo v katero prielpijo sliko, katera ne spada v dotični članek in tako se že pojavijo avtomatično zavajanja. Zato bi bilo pravilno, da se jasno napiše kdo objavlja oziroma kdo je naredil to ali ono sliko ali posnetek. Še večja anarhija pa je, da kolikor beremo je Brecelj povezan z sodiščem, saj bi mu lahko doma svetovala žena da naj ukrepa. Torej res neverjetno, da se edino njega na spletu tako zlorablja.
