Zaradi kritičnega poročanja novinarja uvrstili na 'črno listo'

Novinar časnika Večer Matic Majcen je oktobra razkril, da je veriga manjših kinematografov podjetje Cineplexx prijavilo na Inšpektorat za kulturo in medije. Razlog: domnevno kršenje zakona o javni rabi slovenščine. Distributer filmov Con Film in veriga multipleksov Cineplexx sta namreč že maja oglaševala projekcijo japonskega filma, za katerega pa so napovedali, da ga ne bodo prevajali v slovenščino. Anime bi tako sodeč po najavah v slovenskem Cineplexxu predvajali zgolj z angleškimi podnapisi.

Cineplexx se je po poročanju Večera na prijavo odzval, distributer Con Film je iz celotne omenjene verige štajerskih kinematografov takoj umaknil vse svoje filme, zaradi opozarjanja na kršitve in prošenj po obrazložitvi umika filmov pa je vodja kina v Slovenski Bistrici prejel tudi več klicev odvetnika Cineplexxa Aleša Žihra, ki da mu je zagrozil s pravnimi ukrepi.

Majcen je o grožnjah in o prijavi verige multipleksov na inšpektorat poročal v članku in komentarju. Zatem so sledili pritiski.

'Grob napad na neodvisno novinarstvo in svobodo govora'

Cineplexx je novinarju prepovedal udeležbo na projekciji filma Dražen in na dogodku ob premieri v svojih prostorih, na katerega so ga povabili ustvarjalci filma. Zaradi umika povabila in prepovedi udeležbe je odgovorni urednik časnika Matija Stepišnik Cineplexxu poslal pisni protest, v katerem je poudaril, da bi moralo biti takšno ravnanje zoper novinarja in medij v demokratični družbi nepredstavljivo in povsem nesprejemljivo.

"Črne liste so obstajale v nekih drugih režimih, ki jih v teh krajih sicer dobro poznamo. Predvidevali smo, da smo te čase pustili za seboj," je zapisal odgovorni urednik, ki je ob tem poudaril, da dejstvo, da je Cineplexx zasebna družba, tu ne igra nobene vloge. "Gre za grob napad na neodvisno novinarstvo in svobodo govora ter za demonstracijo nedopustnega odnosa gospodarske družbe do novinarstva in njegovih funkcij v družbi, kar je ob vsem še v neskladju z odgovorno in resno korporativno kulturo," je jasen Stepišnik.

Vodstvo družbe pa je pozval, naj omenjeni ukrep prekliče in novinarju omogoči profesionalno opravljanje svojega dela, o dogodku pa je obvestil tudi Društvo novinarjev Slovenije (DNS).

Po njegovem pisnem protestu je podjetje preko odvetnika Žihra v pisnem odgovoru potrdilo prepoved z argumenti, da "nobena družba v Sloveniji ni dolžna sodelovati z nobeno medijsko hišo" in da je to njihova "legitimna izbira (...) v demokratični državi, ki temelji na svobodnem trgu". Dodali so, da je umik novinarja z liste povabljenih zgolj posledica odločitve Cineplexxa o prekinitvi sodelovanja z Večerom ter da ni usmerjena v novinarja osebno.

V odgovoru so trdili še, da članek, ki ga je napisal novinar, vsebuje več neresnic, krši novinarske standarde ter da predstavlja načrten napad na družbo, a da so se kljub temu odločili, da se v novinarsko delo ne bodo vpletali in da o tem ne bodo komunicirali. Tudi zaradi slednjega pa da očitke na račun njegove stranke štejejo za neutemeljene in zlonamerne, je dodal odvetnik.

DNS: Pogojevanje dostopa do informacij kaže na popolno nerazumevanje vloge novinarjev v družbi

Na slednje so se odzvali tudi v DNS, kjer opozarjajo, da ustavna pravica do svobodne gospodarske pobude ni absolutna. Nasproti ji namreč stoji pravica do svobode izražanja ter pravica javnosti do obveščenosti. "Poleg tega obravnava novinarstva kot podaljška marketinške dejavnosti in pogojevanje dostopa do informacij s t. i. prijaznim poročanjem kaže na popolno nerazumevanje vloge novinarjev v družbi," dodajajo.

"Če novinar svoje delo opravi profesionalno in v okviru etičnih standardov, povračilnih ukrepov, ki se lahko raztezajo od raznih klicev, uvrstitve na 'črno listo' do uporabe pravnih sredstev, pa je deležen zgolj zaradi kritičnega poročanja, tega ne moremo razumeti drugače kot poskus omejevanja tako konkretnega novinarja kot tudi vseh drugih, ki bi si privoščili kaj podobnega," poudarjajo na DNS, ki takšno ravnanje označujejo za nelegitimno in za poseganje v svobodo izražanja.