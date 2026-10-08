Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Zaradi kriznih razmer na Planini novi ukrepi: kamere, ovire, skupne patrulje

Kranj, 08. 10. 2026 13.59 pred 24 minutami 2 min branja 12

Avtor:
M.S.
Vandalizem v Kranju

Zaradi razmer na Planini v Kranju, kjer skupine mladostnikov terorizirajo prebivalce s petardami, kurjenjem ognja ter divjanjem s skiroji in skuterji, je kranjski župan sklical sestanek s predstavniki redarstva, Policije in šol. Dogovorili so se za poostren nadzor policistov in redarjev, tudi v obliki skupnih patrulj, napovedujejo tudi namestitev kamer in različnih hitrostnih ovir. Zvečer in ponoči bo v naselju prisotna tudi varnostna služba.

Župan Matjaž Rakovec je na sestanku pojasnil, da so po razgrajanju med lanskimi božično-novoletnimi prazniki sprejeli več ukrepov, med drugim so dodatno osvetlili več območij na Planini, postavili betonske ovire pri OŠ Jakoba Aljaža, v prihodnje pa načrtujejo tudi hitrostne ovire na pešpoti Ulice Nikole Tesle in Gorenjskega odreda.

A to očitno ni bilo dovolj. Kot smo poročali pred dnevi, so bili prebivalci naselja znova priče prizorom, ki so jih gledali za novo leto. "Živeti tukaj je nevzdržno, prav bojim se decembra in novega leta," nam je sporočil bralec, ki tam živi.

Preberi še V Kranju spet pokalo in gorelo: 'Živeti tukaj je nevzdržno'

Na današnjem sestanku pri županu je delovna skupina predlagala nekaj ukrepov za zagotavljanje varnosti. Medobčinsko redarstvo in Policija bosta zagotovila pogosto prisotnost svojih ekip, občina pa bo poskrbela za stalen nadzor varnostne službe, videonadzorne kamere, fizične ovire in osvetlitev.

"Sprejeli bomo tudi odlok, ki bo najmanj Ulico Nikole Tesle in Ulico Gorenjskega odreda opredelil kot izključno pešcono ter s tem dal pooblastila Policiji in redarstvu, da nadzirata in po potrebi sankcionirata vožnjo s skiroji in motornimi kolesi," je napovedal Rakovec.

Na Agencijo za varnost v prometu in notranje ministrstvo bodo medtem poslali zahtevo po čimprejšnji ureditvi razmer na področju uporabe električnih skirojev in motorjev. "Vsak osnovnošolec mora narediti izpit za kolo, področje električnih skirojev pa smo popolnoma spustili iz rok. Nobene regulacije ni, najmanj, kar pričakujemo, je obvezna registracija," je dejal župan.

Pirotehnika v Kranju
Pirotehnika v Kranju
FOTO: Facebook

Predsednik krajevne skupnosti Planina Tony del Fabro je povedal, da predvidene ukrepe pozdravljajo in upajo, da bodo učinkoviti. Kot je izpostavil, prebivalci sicer pričakujejo predvsem večjo prisotnost Policije.

Tiskovni predstavnik PU Kranj Roland Brajič pa je poudaril, da policisti spremljajo razmere in izvajajo preventivne in represivne ukrepe. Izpostavil je nedavni zaseg pištole ter okoli 300 različnih pirotehničnih in slepih nabojev. "Zelo pomembno nam je sodelovanje z občankami in občani, zato jih prosimo, da nas o motečih ravnanjih obveščajo s klicem na interventno številko 113 takoj, ko se dogajajo, in si zapomnijo natančen opis kršiteljev, kar bo pripomoglo k izsleditvi le-teh in ustrezni obravnavi," je pozval vse občane.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
kranj planina vandalizem

Vlada umaknila noveli o visokem šolstvu in znanosti, sindikat kritičen

24ur.com Ugašajo luči na policijskih postajah: premalo kadra na lokalni ravni?
24ur.com Zaradi kriznih razmer v Kranju sestanek pristojnih, župan napovedal ukrepe
24ur.com Na Planini okrepili varnost, policija na posnetkih išče mladoletne objestneže
24ur.com Povečano tveganje za teroristične napade, policija v pripravljenosti
24ur.com S skrito kamero po nočnih lokalih: kako skrbijo za varnost?
24ur.com Vozilo jeznega soseda umaknila šele žena, 19 intervencij je bilo nujnih
24ur.com Policijski nadzor vse do konca leta
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jafalical
08. 10. 2026 14.23
Te taki,niso bili zgleda kaznovani ze kdaj prej.Niso niti globe placali,kot jo ne bofo zdaj,ker do mladoletni?Niti starsi, niso odgovarjali za njih,ko so njihovi otroci poceli neumnosti.Zal, to ne pocnejo zdaj prvic in policija je "premila"za njih.Taki pa pod substancam,mislijo da so " nepremagljivi".Na Goli otok.Ne pa iskaar olajsevalne okoliscine za tako pocetje.Jih ni.Premakniti mejo na 14let,naj odgovarjajo za skodo,ki jo povzrocajo.
Odgovori
+1
1 0
Paradox
08. 10. 2026 14.19
Od vsega tega samo vidim, kako je ta čokolino mafija ponosna, da se jih po medijih izpostavlja. Briga njih, (večjih) posledic ne bo.
Odgovori
+4
4 0
Pinokio
08. 10. 2026 14.19
Vse izgrednike spraviti na težaška dela v prostem času, posebej med vikendi. Potem jih bo kmalu minilo razgrajanje in povzročanje škode. Starši pa povrniti ves denar za vso povzročeno škodo in vznemirjanje ljudi. Kar pomeni bančno posojilo za nekakih 10 let vračanja denarja. Kdor je pa na sociali, pa družbeno koristno delo, na Planini je dovolj dela, za vse te starše.
Odgovori
-1
0 1
klop12
08. 10. 2026 14.18
Sem že misli, da bo edina korist desničarjev na oblasti, da popucajo te stvari. Pa še tega niso zmožni, sami gobci
Odgovori
+2
3 1
Misanthrope
08. 10. 2026 14.21
Župan je leva jokica
Odgovori
-1
1 2
MarkoJur
08. 10. 2026 14.14
Ujemite jih in v arest!
Odgovori
+1
2 1
IKOSS
08. 10. 2026 14.13
Zaradi tega, ker je nekaj posameznikov problematičnih, se sprejema ukrepe, ki vplivajo na celotno populacijo! Žal so nekateri takšne ukrepe pripravljeni podpreti, saj na prvi pogled izglodajo všečni, ne zavedajo pa se dolgotrajnih negativnih posledic, ki jih ti prinašajo.
Odgovori
-5
1 6
genir
08. 10. 2026 14.12
Ogledalo vas samih. To so vaši sončki...
Odgovori
+6
7 1
Xm@s
08. 10. 2026 14.09
Kranj, izgubljaš ugled. Cene nepremičnin ne opravičujejo situacije in kako se to rešuje. Zelo slabo.
Odgovori
+4
5 1
Morgoth
08. 10. 2026 14.07
Haha, ker BS. Poglejte malo Facebook skupino "Planina Kranj", kjer prebivalci povejo, da SDjev kosovarski župan ni naredil NIČ.
Odgovori
+4
6 2
hojladri123
08. 10. 2026 14.05
A mi lahko nekdo razloži kje ima to smrklovje starše? kdo pri zdravi pameti pusti smrkavcu tavati okoli ponoči? je pa mir... kupiš mu krosa in si ga odrešen za cel dan in noč očitno.
Odgovori
+6
6 0
Misanthrope
08. 10. 2026 14.20
Starši so bili isti, saj smo imeli pogosto konflikte z njimi zvečer po mestu. Ne bi smeli sploh sem priti nikoli.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Zvezdnika se ločujeta, sledi boj za skrbništvo
Ne pozabite na ta izlet čez mejo: za krompirjeve počitnice doživite nepozabno zabavo
Ne pozabite na ta izlet čez mejo: za krompirjeve počitnice doživite nepozabno zabavo
Ko najstniku zavre kri: Kako razumeti izbruhe jeze in čustvena nihanja
Ko najstniku zavre kri: Kako razumeti izbruhe jeze in čustvena nihanja
Nekdanja tekmovalka Sanjskega moškega razkrila, da pod srcem nosi deklico
Nekdanja tekmovalka Sanjskega moškega razkrila, da pod srcem nosi deklico
zadovoljna
Portal
V prosojni črni obleki je privabila vse poglede
Za gostejše lase ne prisega na draga olja, ampak na trik svoje babice
Za gostejše lase ne prisega na draga olja, ampak na trik svoje babice
V postelji jo je zalotil z drugim
V postelji jo je zalotil z drugim
Vložila je vlogo za ločitev
Vložila je vlogo za ločitev
vizita
Portal
Se vam trebuh napihne že po nekaj grižljajih? Preproste navade, ki lahko naredijo največjo razliko
Imate pogosto to na krožniku? Telo vam morda sporoča, da potrebujete več sadja in zelenjave
Imate pogosto to na krožniku? Telo vam morda sporoča, da potrebujete več sadja in zelenjave
Bolečine v trebuhu in prebavne težave? Lahko gre za kronični pankreatitis
Bolečine v trebuhu in prebavne težave? Lahko gre za kronični pankreatitis
Študija razkriva, da smo se morda motili glede postenja pred krvnimi preiskavami
Študija razkriva, da smo se morda motili glede postenja pred krvnimi preiskavami
cekin
Portal
Znano, kdaj upokojenci prejmejo zimski dodatek
Starejši od 50 let: v teh poklicih imate več možnosti za zaposlitev, kot si mislite
Starejši od 50 let: v teh poklicih imate več možnosti za zaposlitev, kot si mislite
Za 10 dni dela ponujajo 8.900 evrov, letalske karte in hotel so brezplačni
Za 10 dni dela ponujajo 8.900 evrov, letalske karte in hotel so brezplačni
Odšla sta brez prihrankov in brez znanja jezika. Štiri leta pozneje sta imela več kot 100.000 evrov
Odšla sta brez prihrankov in brez znanja jezika. Štiri leta pozneje sta imela več kot 100.000 evrov
moskisvet
Portal
Skoraj desetletje vzponov in padcev: njun zakon je zaznamoval tudi buren incident
Težave s spominom? To lahko zamenjamo za začetek demence
Težave s spominom? To lahko zamenjamo za začetek demence
Po štirih letih pravljice konec: Igralka in frontman Imagine Dragons nista več par
Po štirih letih pravljice konec: Igralka in frontman Imagine Dragons nista več par
Razkrila nenavadno zabavo: 500 ljudi, maske in orgija
Razkrila nenavadno zabavo: 500 ljudi, maske in orgija
dominvrt
Portal
Meteorologi svarijo: prihaja eden najmočnejših El Ninov doslej, posledice bomo občutili vsi
Angelina zapušča Hollywood, svoj neverjetni dvorec je prodala Madonni
Angelina zapušča Hollywood, svoj neverjetni dvorec je prodala Madonni
Pokvarjen pralni stroj še ni za odpad: preverite, kdaj se ga splača popraviti
Pokvarjen pralni stroj še ni za odpad: preverite, kdaj se ga splača popraviti
Mnogi sanjajo o takem življenju, Luka Pangos pa razkriva, kaj se v resnici skriva za njim
Mnogi sanjajo o takem življenju, Luka Pangos pa razkriva, kaj se v resnici skriva za njim
okusno
Portal
Gregor po velikem uspehu mislil na mamo: 'Vem, da bi bila ponosna name'
Kaj skuhati, ko se zunaj shladi: 7 kosil, ki pogrejejo in nasitijo
Kaj skuhati, ko se zunaj shladi: 7 kosil, ki pogrejejo in nasitijo
Popoln prigrizek, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
Popoln prigrizek, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
To niso običajni čokoladni piškoti: glavna sestavina vas bo presenetila
To niso običajni čokoladni piškoti: glavna sestavina vas bo presenetila
voyo
Portal
Totalna štala
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
O.J.: Ameriški zločin
O.J.: Ameriški zločin
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2002