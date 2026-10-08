Zaradi kriznih razmer na Planini novi ukrepi: kamere, ovire, skupne patrulje

Župan Matjaž Rakovec je na sestanku pojasnil, da so po razgrajanju med lanskimi božično-novoletnimi prazniki sprejeli več ukrepov, med drugim so dodatno osvetlili več območij na Planini, postavili betonske ovire pri OŠ Jakoba Aljaža, v prihodnje pa načrtujejo tudi hitrostne ovire na pešpoti Ulice Nikole Tesle in Gorenjskega odreda.
A to očitno ni bilo dovolj. Kot smo poročali pred dnevi, so bili prebivalci naselja znova priče prizorom, ki so jih gledali za novo leto. "Živeti tukaj je nevzdržno, prav bojim se decembra in novega leta," nam je sporočil bralec, ki tam živi.
Na današnjem sestanku pri županu je delovna skupina predlagala nekaj ukrepov za zagotavljanje varnosti. Medobčinsko redarstvo in Policija bosta zagotovila pogosto prisotnost svojih ekip, občina pa bo poskrbela za stalen nadzor varnostne službe, videonadzorne kamere, fizične ovire in osvetlitev.
"Sprejeli bomo tudi odlok, ki bo najmanj Ulico Nikole Tesle in Ulico Gorenjskega odreda opredelil kot izključno pešcono ter s tem dal pooblastila Policiji in redarstvu, da nadzirata in po potrebi sankcionirata vožnjo s skiroji in motornimi kolesi," je napovedal Rakovec.
Na Agencijo za varnost v prometu in notranje ministrstvo bodo medtem poslali zahtevo po čimprejšnji ureditvi razmer na področju uporabe električnih skirojev in motorjev. "Vsak osnovnošolec mora narediti izpit za kolo, področje električnih skirojev pa smo popolnoma spustili iz rok. Nobene regulacije ni, najmanj, kar pričakujemo, je obvezna registracija," je dejal župan.
Predsednik krajevne skupnosti Planina Tony del Fabro je povedal, da predvidene ukrepe pozdravljajo in upajo, da bodo učinkoviti. Kot je izpostavil, prebivalci sicer pričakujejo predvsem večjo prisotnost Policije.
Tiskovni predstavnik PU Kranj Roland Brajič pa je poudaril, da policisti spremljajo razmere in izvajajo preventivne in represivne ukrepe. Izpostavil je nedavni zaseg pištole ter okoli 300 različnih pirotehničnih in slepih nabojev. "Zelo pomembno nam je sodelovanje z občankami in občani, zato jih prosimo, da nas o motečih ravnanjih obveščajo s klicem na interventno številko 113 takoj, ko se dogajajo, in si zapomnijo natančen opis kršiteljev, kar bo pripomoglo k izsleditvi le-teh in ustrezni obravnavi," je pozval vse občane.
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