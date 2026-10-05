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Zaradi kriznih razmer v Kranju sestanek pristojnih, župan napovedal ukrepe

Kranj, 05. 10. 2026 20.00 pred 51 minutami 2 min branja 47

Avtor:
Manca Turk
Pirotehnika v Kranju

Zaradi razmer na Planini v Kranju, kjer skupine mladostnikov terorizirajo prebivalce s petardami, kurjenjem ognja ter divjanjem s skiroji in skuterji, se bodo sestali predstavniki občine, krajevne skupnosti, ravnatelji šol in Policija. Slednja sosesko že poostreno nadzira, župan pa napoveduje dodatne ukrepe. Med drugim bodo namestili kamere, pa tudi talne ovire, tako da dirkanje s skiroji in motorji v pešconi ne bo več mogoče.

Siloviti poki petard, ogenj sredi blokovskega naselja, divjanje z električnimi skiroji in skuterji, kričanje. Skupine mladostnikov zadnji mesec spet terorizirajo prebivalce kranjske Planine, posledice petkovega vandalizma so denimo vidne še danes.

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"Sem slišala, da starejši tudi iz stanovanja več ne upajo," pravi ena od domačink. Spet drugi pa meni, da je to posledica vzgoje. Župan medtem zaradi obsednega stanja napoveduje nove ukrepe. Pa bodo kamere in talne ovire dovolj?

"Ena beseda: nesramnost." "Tuljenje, razgrajanje." "Mene je strah iti v trgovino." S temi besedami 'teroriziranje' prebivalcev kranjske Planine opisujejo domačini.

In kot opažajo na Policiji, ne gre zgolj za izgrede zadnjega konca tedna. "Ampak se to dogaja že bolj ali manj od konca avgusta, se pravi cel september in pa sedaj tudi že oktober," razlaga Roland Brajič s Policijske uprave (PU) Kranj.

Objestneži se začnejo zbirati okoli 20. ure, pripovedujejo stanovalci, z vandalizmom pa vztrajajo tudi po polnoči. Da ji je pred dvema mesecema nekdo skušal strgati verižico, pravi ena od stanovalk. "Vozijo povsod – levo, desno, važno je, da ima on prosto pot," razlaga eden od domačinov.

Še več, pripoveduje kranjski župan Matjaž Rakovec, kljub poostrenemu nadzoru preprosto ignorirajo redarje.

Zaradi kriznih razmer se bodo pristojni sestali še ta teden, župan pa že zdaj napoveduje zaostrovanje ukrepov. "Namestili bomo kamere, tudi dodatne ovire, da dirkanje s skiroji in z motorji ne bo več možno."

A brez sodelovanja staršev, pozivajo pristojni, tudi takšno stopnjevanje ne bo zaleglo. "Na vzgojo največ vplivajo starši in to je glavna težava. Tukaj bo treba še ogromno vložiti," meni Rakovec. "Starši, čuvajte svoje otroke, pazite nanje. Pa prepovejte jim uporabo stvari, ki niso igrača," svetuje Brajič.

Policija sicer napoveduje še večjo prisotnost, že zdaj pa občane poziva, naj storilce nemudoma prijavijo in si o njih zapomnijo čim več podrobnosti, saj se kršitelji še pred prihodom Policije navadno razbežijo.

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KOMENTARJI47

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rok1211
05. 10. 2026 20.50
Malo porezat krila, policiji pa več pristojnosti (uporaba sile)
Odgovori
+1
1 0
tavbix
05. 10. 2026 20.50
Najprej vse poloviti...potem pa na prisilno delo...vsaj 2 leti...po 12-16 ur na dan... In vse čipirat...
Odgovori
+2
2 0
Stojadina-sportiva
05. 10. 2026 20.49
Spet eno lapanje brezvezno, dokler ne bo en nastradal...trda roka je bila amen na veke vekov...rezultati modernega ujčkanja kriminalcev so se pa že pošteno izkazali za zgrešen pristop...
Odgovori
+1
1 0
Actual Asparagus
05. 10. 2026 20.49
Slovenski Marseille. Jesenice so Monaco za Kranj
Odgovori
+3
3 0
gebo 1
05. 10. 2026 20.49
Župan rakovec ne bo nič ukrepal ker so ti prišleki volilna baza SD
Odgovori
+4
4 0
Samo navijač
05. 10. 2026 20.47
Deportacije nujno. Clovekove nepravice pa to....
Odgovori
+2
2 0
grumf
05. 10. 2026 20.46
So še zmer glavni problem ilegalci al vam počas postaja jasno, da so vsa vse kr ornk nateeeee.....?
Odgovori
0 0
boslo
05. 10. 2026 20.51
Ne, tud legalni migranti so problem. To je vzorčni primer.
Odgovori
0 0
biggbrader
05. 10. 2026 20.46
Del Kranja je postal geto, čeprav to traja že od devedesetih let, skrajni lewakci pa so se spravili na Vrtovca, ki ne želi da bi naši šolarji sedeli polek zakrinkanih punčk po navodilih muslimankih očkov.
Odgovori
+3
3 0
U1665256761563
05. 10. 2026 20.45
Država mislu, da otroje vzgajajo starši in šola, šola misli da bi jih morali starši, starši mislijo da bi jih morala šola ali pa nobeden, mine par lwt, pa jim niso kos be eni, ne drugi in ne tretji. Najorej he drzava tista, ki bi morala določut stroga pravila in dosledne kazni. Potem šola, starši bodi pa hočeš nočeš morali slediti, ker jih bo sicer (oziroma bi jih moralo) opaliti po denarnici
Odgovori
0 0
Sportsman74
05. 10. 2026 20.45
Južnaki delajo nemire in vi še se borite da lahko ti tujci volijo?? Halo, pa kaj je z vami LEVAKI🙉🙊🙈
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+2
2 0
grumf
05. 10. 2026 20.44
Super. Podivjana mladina na eni strani, moralni svetilniki v parlamentu in na vladi na drugi.. Le kaj gre lahko narobe?
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-1
0 1
srecnii
05. 10. 2026 20.44
Mladi nimajo prihodnosti, ni dobro plačanih služb, ni stanovanj, povsod sam stroški kot da smo v Švici. Tud če so stari 16-17 let si vsak kmalu želi it na svoje, stran od svojih staršev kot v tujini tam se pri 20 letih že večina odseli stran, imajo dostop do stanovanj, dobre službe.....
Odgovori
-1
0 1
Allahu akbar.
05. 10. 2026 20.43
Ni tako hudo pa malo potrpite.
Odgovori
-1
1 2
Kardinal v Mariji Brezmadežni
05. 10. 2026 20.43
Največ jih je v Slovenijo prišlo med 3. Janševo vlado... Tudi EPP in SDS so v EP podprli predlog o odpravi vizumov za državljane Kosova. Eno delajo, drugo govorijo.
Odgovori
-2
2 4
Allahu akbar.
05. 10. 2026 20.44
Ko je bil Robi je bil red ,ker smo imeli komandirja Senada.
Odgovori
+0
1 1
lokson
05. 10. 2026 20.42
Burke ne smemo komentirat, članek sploh ne vem čemu je namenjen. Scrkljani mulariji dajete potuho, Muki, pa na očiščeni govori neumnosti. Narobe svet.
Odgovori
+5
5 0
lusma00
05. 10. 2026 20.41
Ta mladina naj gre nad prodanoviča in zmijiča in bodo pomagali celi Sloveniji
Odgovori
+0
1 1
biggbrader
05. 10. 2026 20.46
In na Jankoviće.
Odgovori
+1
1 0
sseebbaa
05. 10. 2026 20.40
vprašajte kranjčane pa vam poveji katere naridnosti so te falotje
Odgovori
+4
4 0
Janez23
05. 10. 2026 20.40
Sem Dolenc in ko sem pred 25 leti prvič prišel v Kranj, sem najprej izvedel, da v naselju Planina ni Slovencev. Kdo pa so, sem prašal tedanje moje kranjsko dekle, pa je jekla sami ta spodnji.
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+7
7 0
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