Zaradi kriznih razmer v Kranju sestanek pristojnih, župan napovedal ukrepe

Siloviti poki petard, ogenj sredi blokovskega naselja, divjanje z električnimi skiroji in skuterji, kričanje. Skupine mladostnikov zadnji mesec spet terorizirajo prebivalce kranjske Planine, posledice petkovega vandalizma so denimo vidne še danes.

V Kranju spet pokalo in gorelo: 'Živeti tukaj je nevzdržno'

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"Sem slišala, da starejši tudi iz stanovanja več ne upajo," pravi ena od domačink. Spet drugi pa meni, da je to posledica vzgoje. Župan medtem zaradi obsednega stanja napoveduje nove ukrepe. Pa bodo kamere in talne ovire dovolj?

"Ena beseda: nesramnost." "Tuljenje, razgrajanje." "Mene je strah iti v trgovino." S temi besedami 'teroriziranje' prebivalcev kranjske Planine opisujejo domačini.

In kot opažajo na Policiji, ne gre zgolj za izgrede zadnjega konca tedna. "Ampak se to dogaja že bolj ali manj od konca avgusta, se pravi cel september in pa sedaj tudi že oktober," razlaga Roland Brajič s Policijske uprave (PU) Kranj.

Objestneži se začnejo zbirati okoli 20. ure, pripovedujejo stanovalci, z vandalizmom pa vztrajajo tudi po polnoči. Da ji je pred dvema mesecema nekdo skušal strgati verižico, pravi ena od stanovalk. "Vozijo povsod – levo, desno, važno je, da ima on prosto pot," razlaga eden od domačinov.

Še več, pripoveduje kranjski župan Matjaž Rakovec, kljub poostrenemu nadzoru preprosto ignorirajo redarje.

Zaradi kriznih razmer se bodo pristojni sestali še ta teden, župan pa že zdaj napoveduje zaostrovanje ukrepov. "Namestili bomo kamere, tudi dodatne ovire, da dirkanje s skiroji in z motorji ne bo več možno."

A brez sodelovanja staršev, pozivajo pristojni, tudi takšno stopnjevanje ne bo zaleglo. "Na vzgojo največ vplivajo starši in to je glavna težava. Tukaj bo treba še ogromno vložiti," meni Rakovec. "Starši, čuvajte svoje otroke, pazite nanje. Pa prepovejte jim uporabo stvari, ki niso igrača," svetuje Brajič.

Policija sicer napoveduje še večjo prisotnost, že zdaj pa občane poziva, naj storilce nemudoma prijavijo in si o njih zapomnijo čim več podrobnosti, saj se kršitelji še pred prihodom Policije navadno razbežijo.