Zaradi kršitev glede brezpilotnih zrakoplovov izrečenih devet glob v vrednosti 10.900 evrov

Kot že omenjeno, je bilo pravnomočno zaključenih 17 prekrškovnih postopkov, v katerih je bilo izdanih 11 odločb o prekršku in en plačilni nalog. V devetih primerih so bile izrečene globe skupnem znesku 10.900 evrov, v treh opomin, v petih primerih pa opozorilo.

Hkrati je agencija zlasti v drugi polovici leta 2021 prejela več prijav v zvezi s kršitvami zakonodaje s področja brezpilotnih zrakoplovov. Prijavitelji so bile večinoma fizične osebe, nekaj prijav je bilo anonimnih. "Največ predlogov za uvedbo prekrškovnih postopkov pa smo prejeli s strani pristojnih policijskih postaj," so sporočili iz agencije.

Policija in Javna agencija za civilno letalstvo RS sta neposredno po uveljavitvi nove zakonodaje pristopili k aktivnostim za sodelovanje, ena izmed teh je bila tudi izvedba skupnih nadzorov nad operatorji brezpilotnih zrakoplovov oziroma nad piloti na daljavo. V letu 2021 so izvedli dve skupni akciji, eno v mesecu juniju in drugo v avgustu. Pri nadzoru se uporablja DJI AeroScope, s pomočjo katerega se odkrivajo sistemi brezpilotnih zrakoplovov in njihovi piloti na daljavo na določenem področju. V letu 2022 se planira povečanje števila tovrstnih nadzorov.

Iz prijav policijskih postaj izhaja, da kršitelji v nekaterih primerih tudi niso bili registrirani kot operatorji brezpilotnih zrakoplovov. Policija in občinska redarstva so namreč pristojna za izrekanje prekrškov, če operatorji brezpilotnih zrakoplovov niso registrirani ali piloti na daljavo niso usposobljeni. "Zato podatki o izrečenih ukrepih teh organov niso del tega sporočila," so sporočili iz agencije.

Ugotovljene so bile tudi kršitve Zakona o letalstvu, in sicer neupoštevanje določb zakona o omejitvi oziroma prepovedi uporabe zračnega prostora.

Najpogostejše kršitve so kršitve geografskih območij, v katerih je letenje z brezpilotnimi zrakoplovi prepovedano ali omejeno. Interaktivni zemljevid geografskih območij je dostopen na njihovi spletni strani . "Ob tem opozarjamo, da je za kršitev geografskega območja predpisana globa v znesku 2500 evrov," so dodali na agenciji.

"Prijavitelje naprošamo, da se v primeru suma storitve prekrška obrnejo na Policijo in občinska redarstva"

Nekaj postopkov se je zaradi pomanjkanja dokazov ustavilo v skladu z 51. členom Zakona o prekrških. Postopki so se največkrat ustavili v primeru, ko je bila prijava podana s strani fizičnih oseb. Prijave so namreč običajno pomanjkljive, potrebnih podatkov pa agencija ne more pridobiti niti v teku prekrškovnega postopka.

Ker imajo določene pristojnosti na področju brezpilotnih zrakoplovov tudi Policija in občinska redarstva, vse prijavitelje naprošajo, da se v primeru suma storitve prekrška s področja brezpilotnih zrakoplovov, obrnejo na navedene organe. "Ti v primeru klica hitro in učinkovito zberejo podatke o potencialnih kršiteljih, kar bistveno pripomore k uspešnejšemu zaključku prekrškovnih postopkov," pravijo na agenciji.

"Kolikor to ni mogoče, pa predlagamo, da prijava vsebuje osebno ime kršitelja, njegov naslov ali drug podatek, na podlagi katerega ga je mogoče identificirati (npr. reg. oznaka vozila), območje in čas letenja z brezpilotnim zrakoplovom. Kolikor je to mogoče, so zaželeni tudi podatki o brezpilotnem zrakoplovu," so še dodali.

Usposabljanje je brezplačno

Seveda pa agencija poziva vse uporabnike brezpilotnih zrakoplovov, ki se še niso registrirali ali ustrezno usposobili, kot zahtevajo predpisi EU, da to storijo čim prej. Usposabljanje je brezplačno, pilot na daljavo pa bo pridobil vsa ustrezna znanja, ki mu bodo omogočila izvajanje operacij v skladu s predpisi. Namen agencije namreč ni kaznovanje, pač pa zagotavljanje letalske varnosti, torej varnosti vseh udeležencev v zraku in na tleh. Registracijo in usposabljanje je možno opraviti prek spletne strani Javne agencije za civilno letalstvo.