Zaradi lažnega policista na Brniku izredni nadzor nad PU Kranj

Kot so spomnili, se je moški najmanj dvakrat izdajal za policista, medtem ko je bil v družbi pravega policista. Slednji je po razkritju prejel opomin pred odpovedjo delovnega razmerja.
Ali se je moški tudi samostojno izdajal za policista in koliko časa je to počel, za zdaj ni znano.
Notranjevarnostni postopek so uvedli tudi na Policiji. Kot so prejšnji teden navedli, ta še ni končan.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.