Slovenija

Zaradi lažnega policista na Brniku izredni nadzor nad PU Kranj

Ljubljana, 20. 02. 2026 19.47 pred 19 minutami 1 min branja 7

Avtor:
U.Z. STA
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana

Minister za notranje zadeve Branko Zlobko je po neuradnih informacijah Televizije Slovenija pred dnevi odredil izredni nadzor direktorata za policijo in druge varnostne naloge nad delom Policijske uprave Kranj. Nadzor poteka zaradi razkritja, da se je na Brniku moški lažno izdajal za policista, so navedli.

Kot so spomnili, se je moški najmanj dvakrat izdajal za policista, medtem ko je bil v družbi pravega policista. Slednji je po razkritju prejel opomin pred odpovedjo delovnega razmerja.

Preberi še Na brniškem letališču deloval lažni policist

Ali se je moški tudi samostojno izdajal za policista in koliko časa je to počel, za zdaj ni znano.

Letališče Jožeta Pučnika
Letališče Jožeta Pučnika
FOTO: Shutterstock

Notranjevarnostni postopek so uvedli tudi na Policiji. Kot so prejšnji teden navedli, ta še ni končan.

Preberi še Petrič: Lažni policist na Brniku deloval dva dni
brnik lažni policist izredni nadzor policijska uprava kranj

Parole, s katerimi nagovarjajo stranke

18 list v tekmi za poslanske sedeže

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NeXadileC
20. 02. 2026 20.08
Niiič.
Odgovori
0 0
Levi so barabe
20. 02. 2026 20.04
Mogoče je bil sejad
Odgovori
+2
2 0
ho?emVšolo
20. 02. 2026 20.04
Veliko prehitro je javni uslužbenec prejel kazen, ko niti še niso bila ugotovljena vsa dejstva. In še to le pisni opomin kot milejša oblika sankcije. Razlog sta lahko dva, ali gre za nepotizem, še bolj verjetno pa je, da je bilo več akterjev udeleženih in je bil kdo od vplivnih seznanjen za te izlete po letališču
Odgovori
-1
0 1
YouRangMyLord
20. 02. 2026 20.03
Prav je. Naj oba pokasirata odpoved delovnega razmerja in upraavičeno sodno določeno kazen.. Kaj se pa to pravi - edino delujoče slovensko letališče, strateško zelo izpostavljena državna varnostna točka -pa sta se tadva redneck hillybillyja infiltrirana v slo. policijo, v policajskih vrstah šla tako grdo igrico.
Odgovori
+2
2 0
Slovenska pomlad
20. 02. 2026 20.00
Kaj pa lažni Slovenec na čelu SDS?
Odgovori
-3
0 3
fljfo
20. 02. 2026 20.05
A ni Slovenec?
Odgovori
0 0
damy1972
20. 02. 2026 19.57
Vran, vrani,...ITD!
Odgovori
-3
0 3
bibaleze
