Zaradi loma ustja na opazovalni vrtini pri Rogaški Slatini izteka voda z ogljikovim dioksidom

Po prvih pregledih kaže, da so naravne spremembe povzročile povišanje tlaka, zaradi česar je prišlo do loma ustja opazovalne vrtine približno meter in pol pod površino zemlje. Pri lomu ni prišlo do nobenih poškodb oseb ali premoženja, prav tako iztekanje ne predstavlja nevarnosti za zdravje ali varnost lokalnega okolja in prebivalstva, so zatrdili v podjetju Atlantic Droga Kolinska.