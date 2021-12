Zaradi manipulacije pri cepljenju ovadili pet moških, prvoosumljeni cepljen že sedemkrat

Moški se je v zadnjih dveh mesecih na cepilnih mestih v različnih terminih identificiral v imenu štirih drugih oseb ter se tako cepil namesto njih. Za tri osumljene je prejel en odmerek cepiva, na drugega je bil naročen, za četrtega osumljenega in zase pa je že prejel oba odmerka cepiva. Moški je tako prejel sedem odmerkov cepiva proti covidu-19, prijeli pa so ga pri poskusu osmega cepljenja, so sporočili s PU Kranj.

Za prejeta cepiva je moški, ki se je cepil v imenu drugih, prejel nizko plačilo. Ob tem so pristojni ugotovili, da je četverica za svojo korist izkoristila stisko in osebne okoliščine prvoosumljenega. Kljub možnim posledicam za njegovo zdravje ga je tako napeljala k izvršitvi kaznivega dejanja.

Kriminalisti so zaradi manipulacije pri cepljenju proti covidu-19 kazensko ovadili pet moških z območja Gorenjske in Ljubljane. Peterica je osumljena kaznivega dejanja overitve lažne vsebine. Na ta način so namreč s pridobivanjem evropskega covidnega potrdila pristojni zdravstveni organ spravili v zmoto.

"Kdor spravi pristojni organ ali notarja v zmoto in s tem doseže, da ta v javni listini, zapisniku, knjigi ali poslovni listini potrdi kar koli lažnega, kar naj bi bil dokaz v pravnem prometu, se kaznuje z zaporno kaznijo do treh let," ob tem navajajo na Policiji. Enako se kaznuje tudi osebo, ki uporabi javno listino, zapisnik, knjigo ali poslovno listino in ob tem ve, da je lažna.

Za prvoosumljenega je Policija odredila pridržanje, s kazensko ovadbo pa je bil prejšnji teden priveden na pristojno sodišče, ki je zanj odredilo pripor.