Zaradi meningokoknega meningitisa v Novem mestu umrl deček

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so sporočili, da je njihova epidemiološka služba prejela obvestilo o smrti najstnika, pri katerem je bil postavljen sum na invazivno meningokokno okužbo. V teku je epidemiološka preiskava, osredotočena je na iskanje oseb, ki so bile v tesnem stiku z obolelim najstnikom.

Kot poroča MMC je v nedeljo v Novem mestu umrl osmošolec, ki je bil v soboto hospitaliziran zaradi suma na meningokokno sepso. Ta povzroča vnetje možganskih ovojnic.

Bolezen se prenaša z neposrednim tesnim stikom z bolnikom in prek kapljic, ki vsebujejo izločke nosu in žrela okuženih oseb. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je zato vsem osebam, ki so bile v zadnjih sedmih dneh v neposrednem stiku z dečkom, v zaščitne namene predpisal antibiotik. "Stiki so po prejetem zdravilu zaščiteni pred okužbo. Osebe, ki niso opredeljene kot tesni kontakti, ne potrebujejo zaščite z zdravili, saj je tveganje za okužbo zanemarljivo majhno," so sporočili z NIJZ. Novomeška epidemiološka služba NIJZ je otrokom, staršem in zaposlenim na šoli dala podrobna navodila. Novih primerov obolenja za zdaj ni, je poročal Prvi dnevnik.

Že decembra smo poročali o smrti zaradi meningokoknega meningitisa. Takrat je umrl bolnik srednjih let, ki so ga zdravili v bolnišnici v Murski Soboti. Gre sicer za akutno bakterijsko bolezen, ki je imela v preteklosti visoko smrtnost. Z uporabo antibiotikov se je precej zmanjšala, a je še vedno visoka (med 8 in 15 odstotkov). Inkubacija in potek bolezni Meningokokni meningitis je akutna bakterijska bolezen, ki se začne z nenadno povišano telesno temperaturo, glavobolom, slabostjo, pogostim bruhanjem in otrdelim vratom. Značilen je pojav izpuščaja na koži v obliki drobnih krvavitev. Gre za gnojno vnetje možganskih ovojnic, ki ga povzroča meningokok.