Za radar na Blejski Dobravi kriv podjetnik? Letijo očitki o podkupovanju

Poročali smo že o radarju na Blejski Dobravi in omejitvi hitrosti 30 kilometrov na uro. Domačini so še vedno jezni na občino, pa tudi na podjetnika, ki ima v neposredni bližini podjetje.

"Jaz nisem z nikomer v sporu, oni so v sporu sami s seboj. Kot avtohtoni domačini bi se morali prvi zavzemati za umirjanje prometa ," odgovarja podjetnik Rok Marčič .

Zaradi soseda, ki ima dejavnost ob cesti, se lomijo kopja. Ta odgovarja, da so tu vozniki razvijali velike hitrosti, zaradi katerih se je bal za varnost svojih vnukov in domačih živali.

"Prišli smo tako daleč, jaz mislim, da na vasi ni več nikogar, ki ne bi bil prepričan, da so podkupljeni – tako občina kot občinsko redarstvo in policija, ker nihče ne ukrepa ," je oster Bruno Kalčič .

Žogo poskušajo umirjati na občini – da je umeščanje radarjev dolgotrajen proces, pa da so območje spremljali več let. Ko so omejili hitrost na 40 kilometrov na uro, se ni nič spremenilo, razlagajo ozadje zgodbe.

"V zadnjem letu je bilo preko 70 odstotkov prekoračene hitrosti na omejitev 40, s tem da je bilo nekaj zaskrbljujočih hitrosti preko dneva celo preko 100 kilometrov na uro," pojasni Gregor Jarkovič iz Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Medtem ko dodaja, da se občinske službe res odzivajo na opozorila, ki pridejo od občanov, pa najostreje zavrača namigovanja o podkupovanju. "To so zelo resne obtožbe, v bistvu sploh nimam odziva na to. Če imajo kakršnekoli očitke, naj to dajo pristojnim organom, tožilstvu, policiji."

922 podpisov so domačini zbrali pod peticijo za spremembo prometne signalizacije na tem odseku. Vztrajajo, da je radar postavljen v nasprotju z voljo krajanov, v nasprotju z logiko. Posneli so tudi tovornjake, ki ustavljajo ravno pod radarjem zaradi raztovarjanja.

"Če hočeš iti mimo, si prisiljen v prekršek, ker praviloma je parkiran tam, kjer je polna črta in moraš čez polno črto obviti ta kamion," pojasnjuje Planinšek.

Jarkovič pa: "Tovrstna ustavljanja, ki so nujno potrebna za raztovarjanje in natovarjanje, predpisuje zakon – in jih dovoljuje."

In medtem ko občina ne beleži, koliko kazni je že odposlala zaradi novega radarja in medtem ko jih marsikateri domačin ne prevzame na pošti, pa marsikateri domačin tudi ne ve, da je radar zgolj začasen in da ga še pred jesenjo tu ne bo več.