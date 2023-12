'Zaradi migracij ne beležimo porasti kriminala'

Do 28. novembra letos je Policija obravnavala skoraj 55.000 nedovoljenih vstopov, v letu 2022 pa 32.000. Med migranti je največ državljanov Afganistana, sledijo pa državljani Maroka, Pakistana, Bangladeša, Rusije in Turčije.

Letos je Policija aretirala skoraj enkrat več tihotapcev ljudi kot lani, in sicer 418. Največkrat so ljudi tihotapili državljani Romunije, Ukrajine in Hrvaške, Slovenija se nahaja na 15. mestu, aretiranih je bilo namreč tudi osem Slovencev.

V javnosti se pogosto pojavljajo napačne informacije

Policija sicer pravi, da je Slovenija varna država in, da ne drži, da zaradi migracij beležimo porast kriminala. Poudarja predvsem, da se res pogosto v javnosti širijo napačne informacije.

Leta 2014 je Policija od začetka leta do konca oktobra zaznala dobrih 73.000 kaznivih dejanj, te visoke številke od takrat nismo več dosegli. Letos je do konca oktobra policija obravnaval dobrih 44.000, malce več kot lani v tem obdobju, a še vedno manj kot denimo leta 2020 in 2019. Policija tako poudarja, da smo še vedno pod desetletnim povprečjem. Prav tako pa večino kaznivih dejanj še vedno zakrivijo slovenski državljani.