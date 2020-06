Nov naval na Infekcijsko kliniko: klopi vse bolj aktivni

Takoj ko Infekcijska klinika ni bila več izključno samo covid-19 bolnišnica, so začeli sprejemati že prve bolnike tudi zaradi bolezni, ki jih prenašajo klopi. Letos pa še posebej ne prizanašajo. "Letos je bila mila zima, pomlad pa topla in vlažna, zato lahko pričakujemo, da je aktivnost klopov letos višja. Teoretično je lahko torej več primerov,'' pove Liza Lea Lah , pediatrična infektologinja na Infekcijski kliniki UCK Ljubljana. Je pa k sreči manj pogost bolj nevaren klopni meningo-encefalitis. "V celoti gledano je v Sloveniji vsaj 10x več registriranih primerov lymske borelioze, včasih tudi 20x, 30x več kot klopnega meningo-encefalitisa," pojasnjuje Franc Strle , internist in infektolog na ljubljanski Infekcijski kliniki.

V tem obdobju so na kliniki zdravili približno 100 otrok z lymsko boreliozo in šest s klopnim meningo-encefalitisom, ki se sprva kaže kot blaga gripi podobna bolezen: "Najprej napoči vmesni interval, v katerem je otrok popolnoma brez težav, kasneje pa se pojavijo znaki, ki so značilni za meningitis, kot so vročina, bruhanje, glavobol, lahko postanejo občutljivi na svetlobo,'' simptome opisuje Lahova. Okrevanje je dolgo, traja lahko tudi več tednov, zdravila pa ni, zato lahko zgolj blažijo simptome. Trenutno imajo trije odrasli tako hudo obliko te bolezni, da jih zdravijo v intenzivni enoti. Zapleti so lahko težki:''Ali imajo tako hudo vnetje živčevja, da jih je zaradi tega treba sprejeti v intenzivno enoto ali pa pride do ohromitve. Če pride do ohromitve dihalnih mišic, bolniki ne preživijo, če jim ne pomagajo z dihalnim aparatom,''še pojasni Franc Strle. Zato svetuje cepljenje - potrebni so trije odmerki, cepite se lahko kadarkoli, otroci že po prvem letu starosti. Letos je cepivo za 3 in 49-letnike brezplačno.