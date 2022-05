Takrat je do njega pristopil policist in zahteval dokumente, ki mu jih je dal brez upiranja. Varuha reda pa je nato ogovoril zaposleni na ruskem veleposlaništvu. "Policist se mu je skorajda priklonil, zdelo se mi je nekoliko čudno. Po kratkem pogovoru pa je slovenski policist ruskemu uradniku pokazal moje dokumente. Ta je izvlekel kamero in jih fotografiral," nadaljuje pripoved. Poljak je takoj začel spraševati, če je to dovoljeno, a odgovora ni dobil. Čez policista se je pritožil prek poljskega veleposlaništva, postopki pa zdaj tečejo tako na policiji kot pri informacijski pooblaščenki.

Aktivist Marcin Obalek je v prvih tednih vojne v Ukrajini kot že velikokrat prej obiskal Slovenijo. Konec marca pa je, da bi okrepil podporo oblegani državi, na več koncih naše prestolnice izobesil rumeno-modro zastavo. Nato pa je manjši solo protest za mir v Ukrajini izvedel še pred rusko ambasado, pripoveduje. "Ukrajinsko zastavo sem obesil na svoje kolo, posnel nekaj fotografij in ravno želel oditi ... Vse to se je dogajalo prav tu (ob ograji) za mojih hrbtom," pove poljski aktivist.

"Nesprejemljivo je, da policija preda naše dokumente kar vsakemu. In predaja mojih osebnih podatkov Rusom je kot strel v hrbet," meni Obalek, ki omeni še, da je preživel že veliko napadov in bombardiranj, pa ga ni bilo nikoli tako strah kot takrat.

"Zaradi te situacije se ne mislim vrniti domov, na svoj domač naslov. Sem drugje, ker vemo, kaj se dogaja, imamo zgodovinski spomin, kaj se je dogajalo v komunističnih časih. To je pač režim," doda in poudari, da to, kar se je zgodilo kmalu po incidentu, ni naključje. "Naši nevladni organizaciji za podporo Ukrajini so zablokirali račun na PayPalu, ker je nekdo rekel, da smo teroristična organizacija. Organizacijo imamo že 25 let, delujemo v Južni Ameriki, Afriki, pomagamo ljudem v različnih konfliktih in nikoli nismo imeli takšnih težav," razloži.

Na vprašanje, ali razmišlja tudi o tožbi naše policije, odgovarja, da bo najprej počakal na zaključek omenjenih postopkov. Upa pa, da se njegova izkušnja ne bo ponovila še komu.