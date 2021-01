Zaradi 'mizernih' plač zaposleni v podjetju A&E Europe stavkali

Po enourni stavki, ki se je v podjetju A&E Europe, kjer za avtomobilsko industrijo izdelujejo sukanec, odvila konec decembra, je tokrat sledila celodnevna. Eden od glavnih razlogov so še vedno mizerne plače, ki ne dosegajo niti zajamčene minimalne. "Denar zagotovo je, a očitno za vse drugo, samo za nas, delavce ne," pravijo zaposleni. Na plačilnih listah najslabše plačanih delavk je zgolj 518 evrov izhodiščne plače. In še dodatek do minimalne plače, ki pa se v pokojninski obračun ne šteje.

