Zaradi močne burje je zaprt del primorske avtoceste proti Ljubljani

Zaradi močne burje, ki je dosegala hitrost tudi nad 130 kilometrov na uro, je zaprta primorska avtocesta med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani. Zaprt je tudi uvoz Kastelec proti Ljubljani. Promet je usmerjen na regionalno cesto Kastelec–Kozina.

Zaradi burje je na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in Selom prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike, vozila s ponjavami in avtobuse. Na regionalni cesti Vipava–Ajdovščina je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami. Na regionalni cesti Razdrto–Podnanos–Manče–Vipava pa je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton, sporočajo iz Prometno-informacijskega centra.

Močna burja pa težav ne povzroča le na cestah. V Ajdovščini je močan veter poškodoval strešne obrobe na treh stanovanjskih objektih in enem poslovnem objektu. Deloma je veter odtrgal tudi streho na srednji šoli v Ajdovščini. Na bencinski črpalki pa je odtrgal kamionsko ponjavo. Gasilci na terenu opravljajo sanacijo, sporočajo na Upravi RS za zaščito in reševanje. V Brdih je močan veter drevo podrl na električne kable. V Krvavem Potoku je na bencinskem servisu burja delno odtrgala pano, na katerem so cene goriv. Posredovali so gasilci, ki so ga pritrdili nazaj na mesto. Močna burja že več dni vztrajno ovira promet tudi na lokalnih in regionalnih cestah Zaradi sunka vetra je drevo padlo na lokalno cesto Morsko–Kanalski vrh in začasno oviralo promet. Prav tako je podrto drevo promet oviralo tudi na regionalni cesti Nova Gorica–Tolmin.