Zaradi močnega dežja reke ponekod že naraščajo, možna tudi razlivanja

Slovenijo bo proti večeru prešla že druga fronta v zadnjih dneh, še pred njenim prehodom pa se krepi topel in vlažen jugozahodni veter, ki nam prinaša obilnejše padavine. Te bodo čez dan postopno zajele večji del države, najobilneje pa bo deževalo popoldne. Zaradi pričakovanih dolgotrajnejših nalivov in močnejšega naraščanja vodotokov je Agencija za okolje za zahodni in osrednji del države izdala oranžno opozorilo.

Hribovit svet zahodne in južne Slovenije so močnejše padavine zajele že ponoči. Na Voglu je do sedme ure zjutraj padlo novih 120 litrov dežja na kvadratni meter. Skupna količina padavin je tako v tem poslabšanju že presegla 400 litrov na kvadratni meter, kar je več, kot jih običajno pade v celem mesecu skupaj.

Za zahodni in osrednji del države velja oranžno opozorilo. FOTO: ARSO

Vse do večera bo pogosto deževalo, vmes bodo tudi nevihte z nalivi, ki bodo bolj verjetne v zahodni in južni Sloveniji. Ker je zračna masa, ki k nam doteka iznad Sredozemlja, nestabilna, v višinah pa piha močan jugozahodni veter, se vzpostavljajo ozki pasovi intenzivnega dežja, zato nastajajo velike razlike v časovni in prostorski razporeditvi padavin. Padavine se krepijo na gorskih pregradah zahodne in južne Slovenije, višinski vetrovi pa jih nato v pasovih nosijo tudi nad osrednjo in vzhodno Slovenijo.

Glede na izračune meteoroloških modelov bo do večera v večjem delu Slovenije padlo od 20 do 70, v hribovitem svetu zahodne in južne Slovenije pa od 80 do 150 litrov dežja na kvadratni meter, krajevno lahko tudi več. Pred fronto, ki nas bo prešla proti večeru, bo toplo in vetrovno. Predvsem v višje ležečih krajih bodo najmočnejši sunki vetra dosegali okoli 70 kilometrov na uro, podobno močan bo tudi jugo ob morju. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale od 14 do 19, na Primorskem okoli 21 stopinj Celzija. Naraščanje vodotokov, povišano plimovanje morja Reke v zahodni in osrednji Sloveniji naraščajo, nekatere med njimi že dosegajo velike pretoke. Vodotoki bodo čez dan naraščali tudi drugod. Po podatkih Arsa bodo reke največje pretoke dosegle v večernih urah in v noči na sredo, ko so možna tudi manjša razlivanja. Zaradi znižanega zračnega tlaka in močnega juga je morje močneje vzvalovano. Ob jutranji plimi je doseglo višino 295 centimetrov in se tako ustavilo le malo pred obalno črto.

Zaradi obilnih padavin so možna manjša razlivanja vodotokov v večjem delu države. FOTO: ARSO

V visokogorju bo zapadla večja količina snega Meja sneženja se bo danes večji del dneva gibala na nadmorski višini okoli 2400 metrov, po prehodu fronte pa se bo zvečer in v noči na sredo spustila do nadmorske višine okoli 1800 metrov. Na Kredarici, kjer je snežilo že v preteklih dneh, je zapadlo 15 centimetrov snega. V prihodnjih dneh se bo tu snežna odeja še precej odebelila. Ob koncu tedna bo lahko segala meter visoko.

Današnje jutro na Kredarici FOTO: ARSO