Arso zaradi močnega jugozahodnika izdal rumeno opozorilo

V petek bo zmerno do pretežno oblačno. V hribovitih krajih zahodne Slovenije bo občasno rahlo deževalo. Jugozahodnik se bo čez dan ponovno okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 21 stopinj Celzija.

Tudi ob koncu tedna, v soboto, nedeljo in ponedeljek, se vremenska situacija nad Slovenijo bistveno ne bo spremenila. Sobota bo nekoliko bolj jasna, za padavine bo zelo malo verjetnosti, kakšna ploha bo popoldne možna le v Posočju. Bolj oblačna bo nedelja. "Napoved za ta dan je sicer še nekoliko negotova, vseeno zna biti, da bo vzhod nekoliko lepši, tudi nekaj sonca pričakujemo, na zahodu pa več oblačnosti in občasno manjše padavine," pravi Hladnik Zakotnikova.

Praznični ponedeljek oblačen in deževen

Bolj je po njenem mnenju gotova ponedeljkova napoved, ki kaže na prehod hladne fronte, tako da bo cel dan oblačen, padavine se bodo razširile nad vso državo. Lahko bi rekli, da bo praznični ponedeljek, kot pravi, oblačen in deževen.

Vse dni pa Slovenija še ostaja pod vplivom jugozahodnega vetra, ki pa v soboto, nedeljo in ponedeljek ne bo tako izrazit, kot je denimo danes in v petek.

Kar se tiče temperatur, je Hladnik Zakotnik povedala, da so danes te malo nižje v primerjavi s prihodnjimi dnevi. "Najvišje dnevne bodo le do 16 stopinj Celzija, v petek bo že topleje, nekje do 21 stopinj, najtoplejše pa kaže, da bo v soboto, kjer se temperature zaradi sonca in vetra lahko na vzhodu povzpnejo tudi do 23 stopinj Celzija in več," je povedala. V nedeljo in ponedeljek pa bo okoli 20 stopinj Celzija.