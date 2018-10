Zaradi močnega vetra razglašena oranžna stopnja ogroženosti in možnost vetroloma

Zaradi pričakovanega močnega vetra je za zahodni del države razglašena oranžna stopnja ogroženosti. Oblačno vreme z močnejšimi nevihtami in okrepljenimi vetrovi se bo nadaljevalo vse do torka, opozarjajo na Arsu. Ker bo v krajšem času padla večja količina padavin, se bo povečala nevarnost poplavljanja rek, ne izključujejo niti vetroloma.

Uprava za zaščito in reševanje ter gasilci prebivalstvo opozarjajo, da bi lahko velike količine odpadlega listja preprečile odtekanje vode, zaradi česar lahko pride do poplavljanja objektov in prometnic. Zato lastnikom in upravljavcem priporočajo, naj po potrebi očistijo sisteme odvodnjavanja.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Močni sunki vetra Danes bo po napovedih vremenoslovcev Agencije RS za okolje (Arso) predvsem v višjih legah pihal jugozahodnik s hitrostjo med 70 in 90 kilometrov na uro. Sunki vetra nad 70 kilometrov na uro se lahko pojavijo tudi na izpostavljenih mestih po nižinah. Veter bo v danes zvečer prehodno oslabel in se znova okrepil v ponedeljek popoldne. V ponedeljek zvečer in v noči na torek bo pihal močan veter južnih smeri. Veter bo do torka zvečer oslabel.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Prihajajo obilne padavine V severozahodni Sloveniji že je v soboto padlo od 40 do 90 litrov dežja na kvadratni meter, danes pa se bodo padavine razširile na večji del Slovenije. Obilne padavine se bodo v zahodni, osrednji in južni Sloveniji nadaljevale do torka zjutraj. Vmes bodo tudi krajevno močnejši, lahko tudi dolgotrajnejši nalivi, opozarjajo vremenoslovci.

Uprava za zaščito in reševanje ter gasilci prebivalstvo opozarjajo, da bi lahko velike količine odpadlega listja preprečile odtekanje vode, zaradi česar lahko pride do poplavljanja objektov in prometnic. FOTO: Thinkstock