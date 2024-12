Zaradi močnega vetra skozi predor Kastelec zaprta primorska avtocesta

Zaradi burje 2. stopnje je promet na vipavski hitri cesti med Nanosom in Selom prepovedan za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami, zaradi burje 1. stopnje pa je za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8. ton promet prepovedan tudi na regionalni cesti Razdrto - Podnanos - Manče - Vipava.

Agencija za okolje izdala oranžno opozorilo

Agencija RS za okolje je zaradi močnega vetra za jugozahod države izdala tudi oranžno opozorilo. To pomeni, da bi sunki vetra lahko dosegli hitrost od 100 do 120 kilometrov na uro.

"Veter lomi veje in lahko podira posamezna drevesa, odkriva strehe. Možne so prekinitve v oskrbi z električno energijo. Oviran je cestni, lahko tudi pomorski promet. Gibanje na prostem je zelo oteženo in nevarno. Morje je zmerno vzvalovano do vzvalovano (3-4)," poroča Arso.

Ob tem Arso poziva še, naj ljudje na območju, za katerega velja oranžno opozorilo, ostanejo v varnih, zaprtih prostorih, ob morebitnem gibanju na prostem pa naj se izogibajo nevarnih mest. "Ne vključujte se v promet, če ni nujno potrebno. Plovila naj bodo privezana na varnih privezih. Ostanite na kopnem. Spremljajte meteorološka obvestila in opozorila ter informacije. Upoštevajte navodila organov Civilne zaščite in Uprave za pomorstvo," še pravijo.

Glede na vremensko napoved bo zmerna do močna burja na Primorskem čez dan sicer slabela, od 12. ure naprej namesto oranžno velja le še rumeno opozorilo.

Manjše padavine bodo dopoldne ponehale, podobno vreme bo tudi jutri

Danes bo sicer večinoma oblačno, le na Primorskem bo zjutraj in dopoldne nekaj jasnine. Manjše padavine bodo dopoldne ponehale, predvsem se bodo še pojavljale v južni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 4, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

Tudi v torek bo oblačno, na Primorskem se bo oblačnost trgala. V notranjosti bodo predvsem na jugu še možne manjše padavine. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 2, na Primorskem okoli 6, najvišje dnevne od 1 do 4, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.