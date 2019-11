Zaradi močnih nalivov in vetra izdana oranžno in rumeno opozorilo, na hrvaški obali celo rdeče

V noči s torka na sredo bodo predvsem v jugozahodni Sloveniji nastajali krajevni in dolgotrajni nalivi. Sunki južnega vetra bodo tam lahko presegali 70 km/h. V tem času bo tudi povišano valovanje morja, pri tem pa bo najbolj ogrožen predel rta Madona v Piranu.

Kot opozarjajo na Agenciji za okolje (Arso), bo danes zvečer med 20. in 23. uro gladina morja močneje povišana. Ob tem bo morje poplavilo nižje dele obale v višini od 20 do 30 cm. Na mareografski postaji Koper bo višina morja predvidoma dosegla okoli 330 cm.

Zaradi tega je za jugozahod Slovenije razglašeno oranžno opozorilo, kar pomeni, da lahko veter lomi veje in podira posamezna drevesa ter odkriva strehe. Mogoče so tudi prekinitve v oskrbi z električno energijo. Gibanje na prostem je zelo oteženo in nevarno.

Padavine bodo oslabele šele v sredo zvečer

Danes bo oblačno in deževno, padavine se bodo razširile tudi na vzhod. Meja sneženja se bo popoldne na severozahodu spustila na okoli 900 m nadmorske višine. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 9, v alpskih dolinah malo nad 0, ob morju do 15 °C.

Zvečer bodo padavine prehodno oslabele. Ob morju bo zapihal okrepljen jugo. Ponoči in zjutraj se bodo padavine znova krepile, predvsem na Primorskem so mogoče tudi nevihte z nalivi.

Jutri bo sprva oblačno z dežjem, ki bo proti večeru oslabel. Ponekod v alpskih dolinah bo dež prešel v sneg. Temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah malo nad 0 °C.