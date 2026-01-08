Naslovnica
Zaradi mraza za večji del države oranžno opozorilo

Ljubljana, 08. 01. 2026 06.34 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
K.H. STA
Mraz na Bledu

Na Agenciji RS za okolje so zaradi mraza za večji del države izdali oranžno opozorilo, saj bodo najnižje jutranje temperature večinoma med -15 in -10 stopinj Celzija, v mraziščih tudi okoli -20 stopinj. Zaradi nizkih temperatur na prometnoinformacijskem centru svetujejo previdnost pri vožnji in uporabo ustrezne opreme. Pestro vremensko dogajanje bi lahko bilo tudi v petek, ko naj bi glede na trenutne napovedi bil možen sneg, dež, nevihte in celo žled.

Oranžno opozorilo zaradi mraza, ki bo vztrajal ves dan, velja za večji del države, izjema je jugozahod, kjer pa prebivalcem na Agenciji za okolje RS (Arso) zaradi nizkih temperatur vseeno priporočajo pozornost.

Zelo nizke temperature bodo po navedbah Arsa lahko vplivale na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije. Zato priporočajo toplo obutev ter topla in suha oblačila v več plasteh, posebej priporočajo zaščito glavo in rok. Svetujejo tudi uporabo bolj mastne kreme za obraz in izpostavljene dele telesa. Domačim živalim je v primeru mrazu treba zagotoviti zavetje, tekočo vodo in nezmrznjeno hrano.

Preberi še Prihaja pestro vreme: sneg, dež, nevihte in celo žled?

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) prav tako opozarjajo, da mraz lahko škodljivo vpliva na zdravje zlasti pri občutljivejših skupinah prebivalstva. Ljudem, ki imajo kronično srčno obolenje, povišan krvni tlak, astmo ali kronično obstruktivno pljučno bolezen, priporočajo, da se izogibajo telesnim naporom. Če pa morajo opravljati telesno aktivnost, naj se toplo oblečejo in delo izvajajo počasi.

Med tistimi, ki jih lahko mraz najbolj prizadene, so poleg njih tudi starejši, nosečnice in otroci. V mrazu med drugim odsvetujejo nošenje majhnih otrok daljši čas v nahrbtniku oziroma nosilki. Starejši populaciji svetujejo, naj se ne izpostavljalo nevarnosti in hodijo ven, saj ima lahko padec v teh letih zelo težke posledice.

Zaradi sneženja v ponedeljek in torek ter zdaj nizkih temperatur bodo razmere na cestah in površinah za pešce ter kolesarje ostale zahtevne, zato na prometnoinformacijskem centru svetujejo previdnost in uporabo ustrezne opreme.

Mraz na Bledu
Mraz na Bledu
FOTO: Bobo

V petek bo pestro

Pestro vremensko dogajanje bi lahko bilo tudi v petek, ko naj bi glede na trenutne napovedi deloma deževalo, deloma snežilo. Možna bo poledica.

V petek naj bi nas dosegla vremenska motnja, ki bo dodobra premešala ozračje nad našimi kraji in prehodno poskrbela za petro vremensko dogajanje nad Slovenijo, poroča Meteoinfo. Ob prehodu vremenske motnje bodo v petek čez dan in tudi v noči na soboto nastajale občasne padavine, deloma plohe. Več padavin gre glede na trenutne izračune meteoroloških modelov pričakovati nad severovzhodno Slovenijo.

Trenutni izračuni meteoroloških modelov kažejo, da se bo temperatura na višini okrog 800 metrov nadmorske višine prehodno dvignila nad ledišče v večjem delu Slovenije. Od debeline plasti pozitivne temperature zraka bo odvisna oblika padavin pri tleh. Kjer bo plast toplejšega zraka predebela, bo tudi po nižinah, kljub negativni temperaturi zraka, deževalo. Ob tem gre izpostaviti, da lahko ponekod po nižinah v petek čez dan nastaja žled, veliko nevarnost pa bo ob tem predstavljala tudi poledica. Trenutno meteorološki modeli največ nevarnosti za nastanek žleda dajejo severovzhodni ter osrednji Sloveniji, napovedujejo na Meteoinfo.

V noči na soboto se bo v višinah ponovno postopno hladilo. Morebiten dež bo ponovno prehajal v sneg. Količino padavin in natančno razporeditev padavin je glede na komplekstnost vremenske situacije tokrat še posebej težko predvideti. Več bo znanega v četrtek čez dan.

mraz oranžno opozorilo vreme poledica

Avtobusa ni bilo, potniki zjutraj na burji zmrzovali pred avtobusno postajo

