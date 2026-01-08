Zaradi mraza za večji del države oranžno opozorilo

Oranžno opozorilo zaradi mraza, ki bo vztrajal ves dan, velja za večji del države, izjema je jugozahod, kjer pa prebivalcem na Agenciji za okolje RS (Arso) zaradi nizkih temperatur vseeno priporočajo pozornost. Zelo nizke temperature bodo po navedbah Arsa lahko vplivale na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije. Zato priporočajo toplo obutev ter topla in suha oblačila v več plasteh, posebej priporočajo zaščito glavo in rok. Svetujejo tudi uporabo bolj mastne kreme za obraz in izpostavljene dele telesa. Domačim živalim je v primeru mrazu treba zagotoviti zavetje, tekočo vodo in nezmrznjeno hrano.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) prav tako opozarjajo, da mraz lahko škodljivo vpliva na zdravje zlasti pri občutljivejših skupinah prebivalstva. Ljudem, ki imajo kronično srčno obolenje, povišan krvni tlak, astmo ali kronično obstruktivno pljučno bolezen, priporočajo, da se izogibajo telesnim naporom. Če pa morajo opravljati telesno aktivnost, naj se toplo oblečejo in delo izvajajo počasi. Med tistimi, ki jih lahko mraz najbolj prizadene, so poleg njih tudi starejši, nosečnice in otroci. V mrazu med drugim odsvetujejo nošenje majhnih otrok daljši čas v nahrbtniku oziroma nosilki. Starejši populaciji svetujejo, naj se ne izpostavljalo nevarnosti in hodijo ven, saj ima lahko padec v teh letih zelo težke posledice. Zaradi sneženja v ponedeljek in torek ter zdaj nizkih temperatur bodo razmere na cestah in površinah za pešce ter kolesarje ostale zahtevne, zato na prometnoinformacijskem centru svetujejo previdnost in uporabo ustrezne opreme.

Mraz na Bledu FOTO: Bobo

V petek bo pestro