Zaradi na novo plačljivih parkirišč zavrelo med koprskimi obrtniki in občinarji

V Kopru je zavrelo med obrtniki in občinarji zaradi parkirnih prostorov v obrtniški coni Sermin, ki so od 16. oktobra naprej plačljivi. Koprska občina je parkirišča dodelila v upravljanje Marjetici, ki je pobarvala talne oznake in postavila infrastrukturo za namestitev parkomatov. To je razjezilo zaposlene, saj da v nobeni industrijski coni ni plačljivih parkirnih mest.