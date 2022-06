Zaradi naliva pomotoma zapeljal v napačno smer, nato pa obrnil

Trebanjski policisti so včeraj popoldan prejeli klic, da je na dolenjski avtocesti vozilo, ki vozi v napačno smer. Po podatkih klicatelja je voznik vozil po prehitevalnem pasu, s tem nevarnim početjem pa ogrožal vse ostale udeležence v prometu, so sporočilu s PU Novo mesto. Vozilo je nato obrnil in avtocesto zapustil.

Policisti so na podlagi opisa voznika izsledili ter ustavili. Med postopkom so ugotovili, da gre za 68-letnega voznika, ki naj bi v močnem nalivu in zmanjšani vidljivosti pomotoma zapeljal na avtocesto v nasprotno smer. Zoper njega bodo uvedli postopek o prekršku.