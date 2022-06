Zaradi nalivov 2. junija po državi za osem milijonov evrov škode

"Škoda po poplavah z neurji je bila zabeležena v 32 občinah, ki so prijavile škodo v grobi oceni osem milijonov evrov," piše v sklepu. Ta navaja še, da se ugotavljanje neposredne škode na stvareh začne z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na zemljiščih, stavbah oz. na infrastrukturi in vodotokih.

Kot je razvidno iz sklepa, ki ga je Uprava za zaščito in reševanje izdala 10. junija, je uprava po neurjih s poplavami 2. junija pozvala prizadete občine, da si ogledajo in prijavijo prvo ocenjeno škodo.

V popis škode je vključenih 32 občin. To so občine Sevnica, Bistrica ob Sotli, Celje, Dobrna, Kozje, Ljubno, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Rogaška Slatina, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Velenje, Vransko, Žalec, Kamnik, Mirna, Mokronog - Trebelno, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Dravograd, Mežica, Mislinja, Prevalje, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec. Sklep navaja tudi, da se neposredna ocena škode na vodotokih oceni tudi v občini Prebold.

Občine tako že zbirajo vloge oškodovancev. Kot je denimo razvidno s spletne strani Mestne občine Slovenj Gradec, so ustrezni obrazci za prijavo škode na voljo na spletni strani občine oz. v vložišču občinske uprave. Oškodovanci lahko izpolnjene obrazce oddajo v vložišču občinske uprave v času uradnih ur, in sicer od danes dalje do vključno petka, 24. junija, do 12. ure. Ob tem na občini posebej poudarjajo, da se kot škoda na kmetijskih površinah upoštevajo plazovi, udori in nanosi zemljine.