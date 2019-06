Zaradi napadov volkov se bojijo za otroke

Kot je povedal župan Občine Železniki Anton Luznar , so se na občino obrnili krajani krajevnih skupnosti Davča in Sorica ter jim predstavili nekaj primerov škode, ki so jo v minulih tednih povzročili volkovi. Tako je volk na območju Davče enemu od domačinov ubil ponija, v Zgornjih Danjah pa so volkovi v noči na 17. maj najprej pokončali 25 ovac, v noči na 30. maj pa še 13.

Domačini so zaradi strahu in škode, ki so jo povzročili volkovi, na ministrstvo poslali vlogo za dovoljenje za izredni odstrel.

Posamezne primere in škodo so popisali ter v ponedeljek na ministrstvo za okolje in prostor poslali vlogo za dovoljenje za izredni odstrel volkov. Hkrati pripravljajo peticijo za odstrel volkov, pod katero zbirajo podpise od 2. do 16. junija. Razlog za to pa niso le napadi na živino, temveč tudi strah krajanov, predvsem za otroke, ki po gozdnih poteh hodijo do postajališč za šolske avtobuse.

V preteklosti se s tako pogostimi primeri napadov volkov na tem območju niso srečevali, v zadnjih tednih pa so posamezne volkove ali pare volkov večkrat videli tudi v bližini cest in hiš. Prav tako včasih opazijo kakšnega medveda. Glede na porast volkov na tem območju je Luznar prepričan, da bo treba ukrepati.