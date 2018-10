Ogorčeni vozniki: Dars ni poskrbel za obveščanje in ustrezno signalizacijo

Konec tedna se obeta lepo vreme, zato bo povečan promet predvsem proti turističnim krajem, zaključujejo se tudi počitnice v delu Nemčije in Švice, je na možnost zastojev in neprijetnosti na cestah ta konec tedna opozoril Prometno-informacijski center. Njihove napovedi so se uresničile, a najdaljši zastoj je nastal zaradi sicer napovedanih del na štajerski avto cesti. Na izvozu Blagovica proti Celju je nastal približno desetkilometrski zastoj, vozniki lahko avto cesto zapustijo vsaj na Lukovici ali Krtini, so zapisali na strani Prometni-informacijskega centra.

Predor Ljubelj bo danes med 15. in 21. uro zaprt zaradi reševalne vaje s področja zaščite, reševanja in pomoči "PREDOR LJUBELJ 2018".

Na nas se je obrnilo več bralcev in bralk, ki so obtičali v omejenem zastoju, o katerem so opozorila prejeli šele, ko so bili na cesti ujeti že več kot dve uri. Bralka Valerija nam je sporočila, da kljub temu, da gre za načrtovana dela, na dveh izvozih pred zastojem ni bilo nobenega obveščanja oziroma preusmerjanja prometa na lokalno cesto, na avtocesti pa ni bilo, razen patrulje pri vključevanju na lokalno cesto, prisotne policije. Kot je opisala, "se je okoli 9.45 naredil zastoj, v katerem smo čakali skoraj dve uri, preden smo bili na naslednjem izvozu preusmerjeni na lokalno cesto."

Na pomanjkljivo obveščanje in odstotnost ustrezne signalizacije nas je opozorila tudi bralka Manuela, ki je povedala, da so prvo obvestilo o zastoju na avtocesti videli po tem, ko praktično že dve uri stojijo v zastoju. Kot je opisala bralka, so se ta čas Darsova vozila ves čas vozila mimo njih po odstavnem pasu. Sprašuje se, kdo bo nadomestil njihov dragocen izgubljen čas in dodala, da so bili v vozilih z otroci in živalmi brez vode in hrane povsem nepripravljeni na zastoj.

Na PU Ljubljana so pojasnili, da je na kraju več policijskih patrulj, ki so tam zato, da, kolikor je to možno, urejajo promet. Glede na količino prometa in izjemno gost dotok vozil pa nastaja zastoj in temu se ni mogoče izogniti, so dodali.