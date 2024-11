Obisk Zelenske v Sloveniji: incident pred NUK in odpoved obiska na FDV

Policija je moškega pospremila na stran in ga popisala. Ali je proti njemu sprožen kakšen postopek, še ni jasno. Vprašanja glede incidenta smo poslali na Policijo, a odgovore še čakamo.

Zelenska je obiskala tudi nekatere druge institucije. V spremstvu soproga predsednice je obiskala Narodno in univerzitetno knjižnico v Ljubljani, kjer je predala knjižno donacijo ukrajinskih del. Tam pa se je zgodil manjši incident. Pred zgradbo se je znašel protestnik, ki je v angleškem jeziku zavpil: "Vojna se mora končati. Rusija bo zmagala."

"Torek bo dan, ki si ga bo tale Olena zapomnila," so med drugim zapisali in ljudi pozvali, naj se jim pridružijo. "Pripravljamo presenečenje, ki bo še dolgo odmevalo in dalo ukronacistom jasno vedeti, da jih v Sloveniji ne maramo. Ne bomo sami. Študentje, ki so zaradi prisotnosti predstavnice ukrajinskih nacistov zgroženi, pripravljajo svoje udarne akcije v samih prostorih in dvorani, mi pa jih bomo podprli zunaj. Če bo vse potekalo, kot bi moralo, vam obljubimo, da bo to zadnji tak sramoten obisk v naši prestolnici," je še zapisano v pozivu k protestu.

Proruski protestniki so sicer že nekaj dni pred obiskom Zelenske pozivali k udeležbi na protestu pred fakulteto.

Zelenska je sicer nameravala obiskati tudi nekatere druge institucije, med njimi tudi Fakulteto za družbene vede v Ljubljani, vendar pa so obisk odpovedali.

'Tisoč dni razpravljamo o žrtvah vojne in vsakič sledita molk in nekaznovanost'

Zelenska obiskala več institucij

Zelenska in Musar sta se sicer včeraj pogovarjala o možnostih sodelovanja prvih dam in soprogov v projektih, ki spodbujajo humanitarno in kulturno sodelovanje med državami.

Skupaj sta obiskala tudi ljubljansko pediatrično kliniko, in sicer intenzivni in hematološki oddelek klinike ter junake tretjega nadstropja. Kasneje sta se pridružila pogovoru predstavnikov slovenskih in ukrajinskih klinik preko video konference.

V delegaciji je med drugim tudi prva podpredsednica vlade Ukrajine in ministrica za gospodarstvo Julija Sviridenko. Ob prihodu ju je na vljudnostno srečanje sprejela predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar. Sledili so tudi pogovori med soprogo predsednika Ukrajine in soprogom predsednice Republike Slovenije z delegacijama. Delegacijo iz Ukrajine pa bo sprejel tudi predsednik vlade dr. Robert Golob.