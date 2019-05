Zaradi narasle Kolpe policija zaznala manj prebežnikov

Po incidentu, ki je tik pred volitvami vznemiril Belo Krajno, so se stvari čez vikend umirile. Dež je dvignil vodostaj in pospešil tok Kolpe, zaradi česar so imele patrulje ob meji manj dela. Od petka do danes zjutraj so prestregli 10 prebežnikov, kar je bistveno manj kot ob običajnih koncih tedna.

Počasi se kristalizira tudi zgodba domnevne ugrabitve. Arheologa, ki ju je omenjal 79-letni domačin, z napadom nista nikakor povezana, neuradno ugotavlja policija. Menda sta res bila na posesti, a le po službeni dolžnosti. Trije osumljenci medtem še vedno molčijo, njihovi zagovorniki pa se bodo na pripor pritožili.

Rok Štamcar, odvetnik enega od obtoženih, nam je po telefonu povedal, da bodo, ko dobijo odločbo, razmislili, ampak se bodo verjetno res pritožili.

Naša država ima na 670-kilometrski južni meji s Hrvaško doslej postavljenih 178 kilometrov bodeče žice in panelne ograje. Šarčeva vlada jo namerava še podaljšati. Tudi v Spodnji Preloki, upajo lokalni varuhi meje, kjer beležijo številne prehode. Premalo, so kritični v opoziciji, kjer bi kar postoterili število na novo aktiviranih vojakov ob meji.

"No, če bi šlo za 3500 vojakov, bi to res nekaj pomenilo. Predvsem, če bi pred tem že tudi postavili ustrezno ograjo," je povedal Branko Grims, poslanec SDS.