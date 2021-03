Zaradi naravnih ujm moramo Slovenci vse bolj obnavljati gozdove

Generalna skupščina Združenih narodov je 21. marec razglasila za mednarodni dan gozdov, dan promocije gozdov in ozaveščanja o pomenu in nujnosti trajnostne rabe vseh vrst gozdov. Letošnji dan poteka pod geslom Obnova in nega gozda: pot do zdravja in dobrega počutja.

60 odstotkov slovenskega ozemlja prekrivajo gozdovi. Gozdnega prostora – to je prostor, ki vključuje še jase ali njive sredi gozda – pa je v Sloveniji kar 85 odstotkov. Če se nam to zdi nekaj samoumevnega, ker smo na ta 'luksuz' preprosto navajeni, pa morda ni odveč povedati, da tako ni od vedno. Še pred dobrimi 200 leti smo ga imeli kar polovico manj, je poudaril gozdar Jože Prah z Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS), ko smo se pred časom z njim pogovarjali o gozdnem turizmu: "Ljudje so o gozdu začeli razmišljati, ko ga je opustošil žled. Šele takrat smo doumeli, da ni kar od nekod."

V Evropi smo se zavihteli na zavidljivo tretje mesto. "Finska je na prvem mestu. Ima kar 80 odstotkov gozdov. A zanimivo je, da ima naša država na tem majhnem prostoru, v teh 60 odstotkih gozdov, kar 71 različnih drevesnih vrst. Če primerjamo s Finsko – ima jih komaj 10," je bil ponosen Prah in je ob tem poudaril, da je taka biotska raznovrstnost velika vrednost in hkrati prednost pred drugimi. Toliko različnih drevesni vrst namreč pomeni tudi večjo ponudbo lesa.

Večina dreves zraste iz semen lokalnih odraslih dreves. Kjer ta način obnove ni mogoč, gozdu pomaga človek s sajenjem ustreznih drevesnih vrst. "Z izvajanjem predpisanih negovalnih del v vseh razvojnih fazah gozda pa krepimo stabilnost in vrednost gozdov ter izboljšujemo njihove funkcije," so pojasnili v ZGS in ob tem opomnili, da obseg obnove gozdov v Sloveniji zadnja leta raste zaradi naravnih ujm in njihovih negativnih posledic za gozdove.

Gozdovi imajo pozitiven vpliv na zdravje ljudi

Blagodejnih učinkov gozdov se morda zdaj, v času omejitev zaradi covida-19, zavedamo še bolj izrazito. Poleg tega, da čistijo zrak in pitno vodo, preprečujejo plazove, zagotavljajo življenjski prostor, so vir preživetja in opravljajo druge funkcije, postajajo za ljudi vedno pomembnejši kot prostor rekreacije, sprostitve, regeneracije in celo druženja. "Zdravstvene vloge gozdov imajo tudi izjemen ekonomski pomen – mednarodne raziskave navajajo, da gozdovi in drevesa svetovnim metropolam s svojimi pozitivnimi učinki zagotavljajo storitve v vrednosti 50 milijard ameriških dolarjev letno, gozdne rastline pa so vir surovin za številna pomembna zdravila," so zatrdili v ZGS.

Drevesa pomagajo prihraniti od 20 do 50 odstotkov energije za ogrevanje

Mestno drevje, mestni in primestni gozdovi izboljšujejo lokalno mikroklimo in nam lahko pomagajo prihraniti od 20 do 50 odstotkov energije za ogrevanje. Strateško umeščanje dreves v urbani prostor pa lahko shladi mestni zrak tudi do osem stopinj Celzija in tako zmanjša potrebo po uporabi klimatskih naprav za do 30 odstotkov.

Poleg tega drevesa delujejo kot 'zračni filter', ki odstranjuje škodljiva onesnažila in delce iz zraka, zmanjšujejo onesnaženje s hrupom in ščitijo naše domove pred bližnjimi cestami in industrijskimi območji, o čemer smo že pisali.